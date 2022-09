Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Putin trifft Chinas Staatschef Xi in Usbekistan

Erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollen die Präsidenten Russlands und Chinas, Putin und Xi, heute zusammentreffen. Beide nehmen am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teil, der in Usbekistan stattfindet. Der Ukrainische Parlamentschef drängt Deutschland, Kampfpanzer zu liefern. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine und den Folgen im Newsblog.