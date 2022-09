07:30 Uhr | Putin trifft in Usbekistan auf Chinas Staatschef Xi

Russlands Präsident Wladimir Putin ist einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge in Usbekistan eingetroffen, wo er am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teilnehmen soll. In der Stadt Samarkand wird er auch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammenkommen, zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. China gibt Putin politische Rückendeckung und stellt die USA und die NATO als Hauptschuldige des Krieges dar.

An dem zweitägigen Gipfeltreffen nehmen neben China und Russland die vier zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Tadschikistan sowie Indien und Pakistan teil. Die 2001 von China und Russland gegründete Organisation versteht sich als Gegengewicht zum Einfluss der USA in der Region.

06:42 Uhr | Russisch-chinesisches Manöver im Pazifik

Die russische und die chinesische Marine haben nach Angaben der Regierung in Moskau eine gemeinsame Militärübung im Pazifik gestartet. Das Training umfasse taktische Manöver und den Einsatz von Artillerie und Hubschraubern, teilte das russische Verteidigungsministerium auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ziel sei es, "den Frieden und die Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region zu erhalten".

Update 02:30 Uhr | Ukraine: Staudamm bei Angriff auf Krywyj Rih beschädigt

Bei einem massiven Raketenangriff auf die zentralukrainische Industriestadt Krywyj Rih hat die russische Armee nach ukrainischen Angaben einen Staudamm schwer beschädigt. Durch das zerstörte Pumpwerk strömten nach Angaben der örtlichen Behörden so große Wassermassen, dass der Fluss Inhulez über die Ufer zu treten drohte. Die Lage sei aber unter Kontrolle. Durch den Schaden am Pumpwerk ist den Angaben zufolge die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Die Stadt in der südlichen Ukraine , aus der Präsident Wolodymyr Selenskyj stammt, zählte vor dem Krieg rund 650.000 Einwohner.

01:30 Uhr | Ukraine fordert deutsche Panzer