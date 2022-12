Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut in Deutschland eine neue Munitionsfertigung mit dem Ziel einer unabhängigen Versorgung der Bundeswehr. Die Anlagen für Mittelkalibermunition (20-35 Millimeter) sollen nach Unternehmensangaben im Januar fertig sein.



Auslöser war das Schweizer Veto gegen Munitionslieferungen an die Ukraine. Die Munition für den deutschen Flugabwehrkanonenpanzer Gepard wurde zuletzt in der Schweiz produziert. Einem Export an die Ukraine hätte die Schweizer Regierung zustimmen müssen, die das aber wegen der Neutralität des Landes ablehnte. Rheinmetall verwies auch auf großen Nachholbedarf bei Munition in Deutschland und Lücken durch Lieferungen an die Ukraine.