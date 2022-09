Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Ukraine erhält weitere Panzer über Ringtausch mit Griechenland

Deutschland und Griechenland haben die Lieferung von Schützenpanzern russischer Bauart über einen Ringtausch an die Ukraine vereinbart. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der SPD-Politiker Roth, fordert eine europäische Initiative für die Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine. Die ukrainische Polizei hat in der befreiten Region Charkiw mehrere Folterkeller entdeckt. Die aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine und den Folgen im Newsblog.