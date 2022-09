PCK-Raffinerie in Schwedt. Bildrechte: dpa

Zur Sicherung des Betriebs der Raffinierien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg in Bayern stellt die Bundesregierung die Rohölimporteure Rosneft Deutschland und die RN Refining & Marketing GmbH unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitagmorgen in Berlin mit.