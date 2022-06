An der Grenze der Schwarzmeer-Gebiete Mykolajiw und Cherson hatten die ukrainischen Truppen zuletzt mehrere Ortschaften zurückerobert. Eine russische Gegenoffensive sei trotz Artillerie- und Luftwaffenunterstützung erfolglos gewesen, hieß es im Bericht des Generalstabs. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht. Nach Angaben des US-amerikanischen "Institute for the Study of the War" gelang es den Ukrainern zugleich, die russische Flotte von der Schwarzmeer-Küste abzudrängen. Sie operiere nun in einem Abstand von 100 Kilometern, was den Druck auf die ukrainischen Häfen senke. Ähnlich hatte sich am Montag schon das ukrainische Verteidigungsministerium geäußert.

07:25 Uhr | EKD-Vorsitzende: Zwiespalt der christlichen Friedensethik

EKD-Vorsitzende Annette Kurschus Bildrechte: dpa Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, hat angesichts des Krieges in der Ukraine den Zwiespalt der christlichen Friedensethik betont. "Ich kann einen Krieg grundsätzlich nicht gutheißen, auch keinen Verteidigungskrieg, auch keine Waffenlieferungen", so Kurschus in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Dennoch sei es geboten, brutaler Gewalt und verbrecherischem Unrecht entgegenzutreten. Krieg und Waffenlieferungen könnten deshalb "als geringeres Übel" für vertretbar gehalten werden könnten.

Die christliche Ethik müsse derweil "immer wieder kritisch fragen, ob und wie die Lieferung und der Einsatz von Waffen tatsächlich dem Schutz der Menschen und ihrer Rechte gelten oder ob es nicht doch darum geht, einer bestimmten Sicht auf das Zusammenleben, einem Blick auf die Geschichte, materiellem Gewinn oder geostrategischen Vorteilen zur Durchsetzung zu verhelfen".

07:01 Uhr | Merkel vor erstem Interview seit Ende der Kanzlerschaft

Angela Merkel bei einem Interview Bildrechte: © MDR/BROADVIEW TV Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich am Abend erstmals seit Ende ihrer Kanzlerschaft den Fragen eines Journalisten. Die 67-Jährige will im Gespräch mit dem "Spiegel"-Reporter Alexander Osang zu "den herausfordernden Fragen unserer Gegenwart" Stellung beziehen, heißt es in der Einladung. Osang hat Merkel mehrfach porträtiert. Mit Spannung wird erwartet, wie sie sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine über ihre Russland-Politik und ihr Verhältnis zu Präsident Wladimir Putin äußert.

Am vergangenen Mittwoch hatte Merkel bereits eine Laudatio beim Abschied des langjährigen DGB-Chefs Reiner Hoffmann gehalten und dabei ihre öffentliche Zurückhaltung beendet. Sie erklärte, Russlands Einmarsch markiere einen eklatanten Bruch des Völkerrechts und sprach von einem "barbarischen Angriffskrieg".

06:46 Uhr | Swjatohirsk samt Kloster laut Russland fast eingenommen

Die ostukrainische Stadt Swjatohirsk und ihre historische Klosteranlage ist nach russischen Angaben praktisch eingenommen. Das Militär und die von Moskau unterstützten Separatisten würden die Einnahme der Stadt demnach abschließen. "Swjatogorsk ist praktisch befreit", sagte der Anführer der Separatistenregion Donezk, Denis Puschilin. Das dortige Erzkloster Mariä-Entschlafung zählt zu den wichtigsten Heiligtümern der russischen Orthodoxie.

05:30 Uhr | Unklare Lage nach schweren Gefechten im Donbass