Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versucht, vom Internationalen Währungsfonds für sein Land Kredite in Höhe von 15 bis 20 Milliarden Dollar zu bekommen. Nach Informationen von Insidern will sich Selenskyj mit IWF-Chefin Kristalina Georgiewa treffen. Es gehe um ein umfassendes Finanzierungsprogramm, erklären zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Es gilt als unwahrscheinlich, dass ein so hoher Betrag die Zustimmung des IWF findet. Das Exekutivdirektorium des IWF möchte der Ukraine den Angaben zufolge 1,4 Milliarden Dollar an Soforthilfe anbieten.