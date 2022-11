Das ukrainische Stromnetz ist nach Einschätzungen von Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter instabil. Hintergrund sind die russischen Angriffe auf die Infrastruktur. Das Land habe am Montag nicht nur mit geplanten Abschaltungen, sondern auch mit ungeplanten Stromausfällen zu kämpfen gehabt, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Der Verbrauch übersteige die Stromproduktion. "Heute abend ist die Lage in Kiew und Umgebung sowie in Winnyzja, Sumy, Ternopil, Tscherkassy, Odessa und einigen anderen Städten und Bezirken besonders schwierig", sagte Selenskyj. Selenskyj rief die Ukrainerinnen und Ukrainer auf, weiter Strom zu sparen.