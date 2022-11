UN-Generalsekretär António Guterres hat den Wiedereinstieg Russlands in das Getreideabkommen mit der Ukraine begrüßt. Das erleichtere eine sichere Ausfuhr von Getreide, Nahrung und Dünger, so Guterres. Er dankte auch der Türkei, die sich darum bemüht habe, Moskau wieder an Bord zu holen. Dem schloss sich auch die ukrainische Regierung an.