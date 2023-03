Nach dem Zwischenfall mit einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer hat der russische Botschafter in Washington die USA aufgefordert, "feindliche Flüge" nahe der russischen Grenze einzustellen. "Wir gehen davon aus, dass die Vereinigten Staaten von weiteren Spekulationen in den Medien Abstand nehmen und Flüge in der Nähe der russischen Grenze stoppen", schrieb Anatoli Antonow heute bei Telegram: "Wir betrachten jede Aktion mit dem Einsatz von US-Waffen als offen feindlich."