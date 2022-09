Angesichts zahlreicher Berichte über Zwangsmaßnahmen und Gewalt bei der Rekrutierung von Reservisten räumt der Kreml Verstöße bei der Teilmobilmachung ein. "In der Tat gibt es Fälle, in denen gegen das Dekret verstoßen wird", sagt Kremlsprecher Dmitrij Peskow der Agentur Interfax. "Wir hoffen, dass das Tempo der Beseitigung zunimmt und dass alle Fehler korrigiert werden." Vor fünf Tagen hatte Präsident Wladimir Putin die Teilmobilmachung angeordnet. Die Verantwortung für die Organisation der Einberufung liegt bei den regionalen Gouverneuren und den Kreiswehrersatzämtern vor Ort.



Die Ankündigung hatte in Russland zu einer Ausreisewelle geführt. So registrierte Finnland am vergangenen Wochenende nach Angaben seines Grenzschutzes mit insgesamt fast 17.000 Einreisenden aus Russland eine Rekordzahl in diesem Jahr. Mehr als 9.000 Menschen hätten die Grenze in die andere Richtung überquert.