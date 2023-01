Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

Update 10:39 Uhr | Von Russland angekündigte Waffenruhe in Kraft

Die von Kremlchef Wladimir Putin angekündigte einseitige Waffenruhe in der Ukraine ist am Freitagmittag Moskauer Zeit – 10 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit – offiziell in Kraft getreten. Das meldete das russische Staatsfernsehen. Sollte sie wie angekündigt umgesetzt werden, wäre es die erste Feuerpause entlang der gesamten Frontlinie seit Kriegsbeginn Ende Februar. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die angeordneten 36 Stunden hält, gilt allerdings als gering.

Der Kremlchef hatte die Waffenruhe angesichts des orthodoxen Weihnachtsfests angeordnet. In Putins Dekret heißt es: "Unter Berücksichtigung des Aufrufs von Patriarch Kirill beauftrage ich das russische Verteidigungsministerium, vom 6. Januar 12 Uhr mittags (10 Uhr MEZ) bis 7. Januar 24 Uhr (22 Uhr MEZ) eine Feuerpause entlang der gesamten Linie der bewaffneten Auseinandersetzung in der Ukraine in Kraft zu setzen."

04:30 Uhr | Russlands Botschafter wirft USA Verlängerung des Ukraine-Kriegs vor