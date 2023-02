Der französische Präsident Emmanuel Macron wird nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vergeblich einen Dialog mit Russland suchen. "Es wird ein erfolgloser Dialog sein. Tatsächlich verschwendet Macron seine Zeit. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht in der Lage sind, die russische Haltung zu ändern", zitiert die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" Selenskyjs Reaktion auf Macrons Forderung, den Konflikt durch Verhandlungen beizulegen. Mit Blick auf Russland sagte Selenskyj: "Wenn sie beschlossen haben, sich in dem Traum vom Wiederaufbau des alten Sowjetimperiums zu isolieren, können wir nichts dagegen tun. Es liegt an ihnen, sich für oder gegen eine Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft der Nationen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts zu entscheiden."