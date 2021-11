Das Deutsche Rote Kreuz und die polnische Wohltätigkeitsorganisation WOSP drängen derweil auf humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge an der Grenze zwischen Polen und Belarus. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Menschen litten an Unterkühlung und seien erschöpft. Betroffen seien auch viele Schwangere und minderjährige Kinder. Gerade sie bräuchten dringend Hilfe.

In dem Gebiet werden den Angaben zufolge 3.000 bis 4.000 Migranten vermutet. Genaue Zahlen existierten nicht, weil es keinen direkten Zugang gebe. Hasselfeldt kritisierte, es widerspreche dem humanitären Grundsatz, demzufolge zu allen Menschen in Not Zugang gewährt werden muss. "Diese Menschen müssen unabhängig von ihrem Rechtsstatus Zugang zu humanitärer Hilfe haben. Das ist hier nicht gewährleistet."