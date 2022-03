Als Reaktion auf die neue Einschränkung der unabhängigen Medienberichterstattung in Russland haben mehrere internationale Sender und Agenturen ihre Arbeit in dem Land ganz oder teilweise eingestellt.

So hat die Nachrichtenagentur Bloomberg nach dem Erlass ihre Berichterstattung auf russischem Gebiet gestoppt. "Bloomberg News wird die Arbeit seiner Journalisten in Russland vorübergehend einstellen", teilte das Unternehmen mit Sitz in New York mit. Die Änderung des Gesetzes scheine darauf abzuzielen, jeden unabhängigen Journalisten zu einem Kriminellen zu machen, erklärte Bloomberg-Chefredakteur John Micklethwait. Das mache es unmöglich, "irgendeinen Anschein von normalem Journalismus im Lande fortzusetzen".