Stoltenberg sagte, das Bündnis werde weiter an der Seite der Ukraine stehen. Schon jetzt rüstete das Bündnis die Ukraine mit umfangreichen militärischen Gütern aus, darunter seien Panzerabwehr- und Luftabwehrsysteme sowie Drohnen. Er bekräftigte aber zugleich, dass die Nato "weder Soldaten noch Flugzeuge" in die Ukraine schicken werde. Stoltenberg erklärte, es gehe darum, dass der Konflikt nicht über die Ukraine hinaus eskaliere. Das würde "noch mehr Leid, noch mehr Tote, noch mehr Zerstörung verursachen".

An dem Treffen in Brüssel nahm per Videoschalte auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil. Er bat noch einmal um Waffen, darunter Flugzeuge und 200 Panzer: "Sie haben mehr als 20.000 Panzer. Die Ukraine hat um ein Prozent gebeten." Kiew würde sie auch kaufen. Selenskyj beklagte, er habe bisher keine klare Antwort erhalten. Ähnlich sehe es bei den angeforderten Flugzeugen und Abwehrsystemen für Raketen aus: "Ich bitte darum, Ihre Einschätzung zu ändern und an die Sicherheit in Europa und in der Welt zu denken."