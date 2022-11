Slowakische Präsidentin auf informeller Shortlist?

Ein Stoltenberg-Nachfolger aus Osteuropa? Noch steht niemand fest, noch ist alles Gerede. Und dennoch hat "New York Times“ bereits ganz konkrete Vorstellungen. Zu Monatsbeginn berichtete die US-Zeitung, dass die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová auf einer Shortlist stünde. Die 49-jährige Juristin hatte 2019 überraschend die Präsidentschaftswahl gewonnen, sie gilt vielen in ihrem Land als moralischer Kompass, als Kämpferin gegen Korruption und gegen mafiotische Politstrukturen.



Den Angriff auf die Ukraine hat die slowakische Staatschefin deutlich verurteilt, wenngleich ihre Landsleute diese Meinung nicht einhellig teilen. In jüngsten Umfragen macht ein Drittel der Slowaken nicht Russland für die Eskalation des Ukraine-Krieges verantwortlich, sondern sieht die Schuld bei den USA und der Nato. Doch unabhängig von der Beliebtheit des Militärbündnisses im eigenen Land, wäre Čaputová überhaupt interessiert, ihr Präsidentenamt in Bratislava mit dem Nato-Posten in Brüssel zu tauschen? Eine MDR-Anfrage dazu lässt sie unbeantwortet, ihr Pressebüro reagiert weder schriftlich noch auf Anrufe. Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová hat vor ihrem Einstieg in die Politik als Anwältin gearbeitet. Ihr größter Erfolg war der mehrjährige Kampf gegen eine illegale Mülldeponie im slowakischen Pezinok, den sie durch alle Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof ausfechten musste - und gewann.

Nato-Chef wird symbolisch für künftige Ausrichtung stehen

Die Haupthalle im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Bildrechte: IMAGO / photothek Fest steht, ein Kandidat oder eine Kandidatin aus Osteuropa wird auch die westliche Länder für sich begeistern müssen, um auf die nötige Einstimmigkeit für die Entscheidung zu kommen. "Osteuropa wäre in der Tat mal dran", meint Politikwissenschaftler Johannis Varwick auf MDR-Anfrage, "allerdings gibt es eine Reihe von Staaten wie Frankreich, Spanien oder Portugal, die das als zu eindeutige Fokussierung auf Osteuropa sehen, auch wenn es dort starke Frauen gibt, die den Job gut machen würden“.



Doch was steht für das Bündnis im den kommenden Jahren an? Auf vier Jahre erstreckt sich die Amtszeit für den Nato-Spitzenposten, kann aber jeweils verlängert werden. Wird für nächsten Jahre ein "Kriegsgeneralsekretär" gesucht? Einer, der Kremlchef Wladimir Putin klare Kante zeigt? Oder einer, der den Kalten Krieg 2.0 besser nicht noch heißer werden lässt? Fragen, die sich die Nato-Mitglieder bei ihrer Entscheidung um den Posten stellen werden, glaubt Politikwissenschaftler Matthias Dembinski: "Ein osteuropäischer Kandidat würde die Nato auf ein einziges zentrales Thema festlegen: auf die kollektive Verteidigung und die Abschreckung eines aggressiven Russlands". Die Nachfolgerfrage werde damit auch über die künftige Ausrichtung der Nato entscheiden, sagt Dembiniski. Was ist die künftige Kernaufgabe der Nato? Die Fixierung auf die militärische Bedrohung durch Russland? Oder sollte das Militärbündnis sich breiter aufstellen, auf das zunehmend machtbewusste China reagieren, auf hybride Kriegsführung, Cyberangriffe, auf Anschläge auf kritische Infrastrukturen und auf den Klimawandel?

Kallas - treue Verbündete der Ukraine

Und wie realistisch ist, dass sich die Mitgliedsländer auf eine Frau an der Spitze einigen könnten? Als potenzielle Kandidatin wird beispielsweise auch die estnische Regierungschefin Kaja Kallas gehandelt. Im März sagte Kallas dem "Tagesspiegel" über Kremlchef Putin: "Ein Diktator versteht nur Stärke". Das 1,3 Millionen Einwohner zählende Estland gilt als treuer Verbündeter der Ukraine, noch vor Kriegsausbruch entschied sich die Regierung für Waffenlieferungen an Kiew. Auch fordert die 45-jährige Regierungschefin einen harten Kurs gegen Putin. Die Medien bezeichnen sie gern als "Frau, die Putin die Stirn bietet", als "Eiserne Lady des Baltikums". Ob sie sich den Job als Nato-Generalsekretärin vorstellen könne? Kallas Sprecherin ruft auf die schriftliche Anfrage zurück: Solange es keine offizielle Entscheidung gebe, wolle sich die Regierungschefin nicht äußern. Sollte eines Tages offiziell etwas dran sei, werde sie gern ein Interview geben.

Kallas über Putin: "Ein Diktator versteht nur Stärke". Bildrechte: IMAGO/Scanpix

Kanadische Kandidatin mit ukrainischen Wurzeln