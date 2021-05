Tabubruch neue Grenzziehungen

Trotz seines informellen Charakters empfinden viele Menschen das Nonpaper als Provokation - und zwar sowohl Serben, als auch Albaner und Bosniaken. Daher ist die Aufregung auf allen Seiten groß.

Allerdings wäre Serbien, das die Unabhängigkeit des de facto unabhängigen Kosovo nicht anerkennen will und deshalb einem beständigen Druck des Westens ausgesetzt ist, Nutznießer eines solchen Austausches der Territorien. Ebenso Kroatien. Die Bosniaken aber halten an einem einheitlichen Bosnien fest.

Allein die Erwähnung neuer Grenzziehungen auf dem Balkan ist an sich schon ein Tabubruch. Denn der Streit um Grenzen und Territorien nach dem Zerfall Jugoslawiens war Anfang der 1990er Jahre ein Auslöser für die blutigen Balkankriege, in deren Verlauf allein in Bosnien über 98.000 Menschen getötet wurden. Diese Kriegsvergangenheit ist bei Weitem noch nicht bewältigt. Wunden, die noch nicht verheilt sind: Eine Frau trauert an der Gedenkstätte Potocari bei Srebrenica. Allein in Bosnien wurden während des Krieges 98.000 Menschen getötet. Bildrechte: imago images / EST&OST

Heftige Reaktionen

Wie sensibel dieses Thema ist, zeigen die heftigen Reaktionen auf allen nationalen und konfessionellen Seiten – der serbisch-orthodoxen, der kroatisch-katholischen und der bosniakisch-muslimischen. "Jeder Versuch, die Grenzen neu zu ziehen würde den Frieden bedrohen", erklärte beispielsweise der Vorsitzende der bosnischen Partei der demokratischen Aktion (SDA) Bakir Izetbegović. Er bezeichnete den Versuch, eine "Perzeption zu erzeugen", dass in manchen Kreisen der EU eine Zerstückelung Bosniens in Betracht gezogen werde, als "sehr gefährlich". Der Begriff "friedliche Trennung" bedeutet für Izetbegović nichts anderes, als die Befürwortung der sezessionistischen Bestrebungen der politischen Führung der bosnischen Serben.

Trotz aller Empörung in der Region, der Warnungen und Beteuerungen aus Brüssel, dass an neue Grenzziehungen nicht zu denken sei, ist dieser Vorschlag für die Lösung der regionalen ethnischen Konflikte im postjugoslawischen Raum eigentlich nichts Neues. Die Reaktionen mögen manch einem übertrieben erscheinen, zumal es sich eben lediglich um ein Nonpaper handelt, von dem sich die Autoren distanzieren. Doch der Text fällt auf den fruchtbaren Boden der ungelösten Konflikte aus den 1990er Jahren. Das Ende eines Krieges: Slobodan Milošević, Alija Izetbegović und Franjo Tuđman unterzeichnen 1995 das Friedensabkommen von Dayton Bildrechte: imago images / Everett Collection

Das "deutsch-französische" Non-Paper

Ende April dann veröffentlichte die albanische Zeitung Koha Ditore ein weiteres Nonpaper, mit dem die Albaner leben könnten, die Serben jedoch nicht. Dieses angeblich "deutsch-französische" Nonpaper sieht eine weitreichende Autonomie für die mehrheitlich von Serben bewohnten kosovarischen Territorien und einen Sonderstatus für serbisch-orthodoxe Klöster und Kirchen vor. Im Gegenzug müsste Serbien allerdings die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennen.

Doch Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić lehnt die Anerkennung des Kosovo klar ab und wollte in diesem zweiten Nonpaper gar eine Verschwörung gegen Serbien erkennen. Der deutsche Botschafter in Prishtina, Jörn Rohde, erklärte, dass Deutschland nichts mit diesem vermeintlichen Nonpaper zu tun hätte und bestritt sogar, dass es sich überhaupt um ein Nonpaper handelt. Lehnt ein unabhängiges Kosovo klar ab: Serbiens Präsident Aleksandar Vučić Bildrechte: IMAGO

Brüchiger Frieden

Ungelöste Grenzprobleme und unbeglichene Kriegsrechnungen führen immer wieder zu bilateralen Krisen in der Region. Bosnien ist ethnisch aufgeteilt, die drei "konstitutiven" Völker – Bosniaken, Serben und Kroaten - haben Vetorecht in gesamtbosnischen Institutionen, was oft zu Blockaden führt. Im Krieg wurden Territorien ethnisch gesäubert. Die Idee, Bosnien zwischen Serbien und Kroatien aufzuteilen, datiert noch aus den kriegerischen 1990er Jahren.

Und das Kosovo kann wegen der aggressiven, von Russland unterstützten Außenpolitik Serbiens seine Unabhängigkeit nicht vollziehen. Serbien und Kroatien werfen sich immer wieder Kriegsverbrechen, gar Völkermord vor.