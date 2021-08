Aus ukrainischer Sicht sind auch die westlichen Partner in dieser Situation keine große Hilfe. Die jüngste gemeinsame Erklärung, die Deutschland und die USA zu Nord Stream 2 Ende Juli abgegeben hatten, ist in Kiew als Verrat an ukrainischen Interessen kritisiert worden. Darin verpflichtet sich Berlin, größtmöglich dazu beizutragen, dass ein neuer zehnjähriger Transitvertrag mit Russland unterzeichnet wird. Die Verhandlungen dazu sollen spätestens zum 1. September beginnen. Der Kreml schließt einen neuen Vertrag nicht grundsätzlich aus, Garantien für die Ukraine gibt es aber keine.

In dieser Situation braucht die Ukraine dringend einen Plan B. Optionen, wie die Steigerung der eigenen Gasexporte oder die Nutzung der Gasinfrastruktur für die Durchleitung von grünem Wasserstoff, sind jedoch langwierig, aufwändig und brauchen Milliardeninvestitionen. Da lässt manch einer in Kiew gerne den Blick Richtung Osten schweifen. Und mit Osten ist neben Ländern wie Türkei und Katar vor allem China gemeint.

"Wenn der Westen sich mit Russland anfreunden will und einen Teil der ukrainischen Interessen aufgeben sollte, werden wir uns dem Osten zuwenden", meinte zuletzt Olexij Arestowytsch, Sprecher der ukrainischen Delegation bei den Minsker Verhandlungen zum Krieg in der Ostukraine. Das Außenministerium hat Arestowytschs Statement zwar kritisiert: Schließlich ist der Kurs der Ukraine in Richtung EU- und NATO-Mitgliedschaft inzwischen sogar in der Verfassung festgeschrieben. Ein alleiniger Ausrutscher war das aber sicher nicht.