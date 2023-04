"Desinformation und Fake News sind digitale Seuchen unserer Zeit", sagt Hendrik Sittig, Leiter des Medienprogrammes bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Bulgarien. "Sie sind eine echte Gefahr für Demokratie, Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und meistens werden sie genau aus diesem Grund gezielt produziert und verbreitet. Wir haben diese Gefahr viel zu lange unterschätzt. Gegen sie muss dringend gezielter und stärker vorgegangen werden."

"Desinformation will schädigen"

Doch was ist Desinformation eigentlich genau? Die Studie definiert sie als falsche, ungenaue, aus dem Zusammenhang gerissene oder irreführende Information, die verdeckt und absichtlich erstellt und weiterverbreitet wird, um zu manipulieren und Einfluss auszuüben, sei dieser nun politischer, finanzieller oder andere Natur. Und wie unterscheidet sie sich etwa von Propaganda? Christopher Nehring, Geheimdienstexperte, Gastdozent des KAS-Medienprogramms für Desinformation an der Uni Sofia und Mitherausgeber des Buches, sagt: "Propaganda will eher von einer Sache überzeugen. Desinformation dagegen will schädigen, sie will verwirren, sie will stören, Konflikte anheizen und Misstrauen sähen."

Christopher Nehring: Journalist und Publizist mit Schwerpunkt Desinformation Bildrechte: Anton Motev Die Themen sind dabei unterschiedlich, zeigt die Studie: Ähnlich wie in Deutschland wurde viel Desinformation zu den Themen Corona oder den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verbreitet. Einer der aktivsten Akteure der Desinformation ist auch hier Russland. Aber es gibt auch regionale oder länderspezifische Themen: So gab es in Nordmazedonien vor dem Referendum zur Namensänderung im Jahr 2018 eine massive Desinformationskampagne, in deren Folge die Wahlbeteiligung gering blieb. In Rumänien dagegen wurde die falsche Erzählung verbreitet, Korruptionsbekämpfung sei eine politische Verschwörung, die aus dem Ausland gesteuert werde. Auch regionale Konflikte wie z.B. der zwischen Serbien und dem Kosovo werden mit reichlich Desinformation befeuert, etwa was die Misshandlung von Serben im Kosovo betrifft.

Das Erbe des Kommunismus: Misstrauen

"Es ist eine regionale Besonderheit, dass die Gegenwehr und die Widerstandskraft der Gesellschaften, Staaten in dieser Region relativ gering ist. Es ist in diesen Gesellschaften gerade durch das kommunistische Erbe, aber teils noch durch das osmanische Erbe, ein sehr hoher Grad an Misstrauen gegen jegliche Art von Eliten, gegen Medien, gegen Politiker, gegen Wissenschaftler vorhanden - und das begünstigt einfach immer die Verbreitung von Desinformation", sagt Mitherausgeber und -autor Christopher Nehring.

Wie man Desinformation begegnen kann