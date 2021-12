Osteuropa-Jahresrückblick Das war das Jahr 2021 im Osten von Europa

Die Suche nach dem Bernsteinzimmer, Nawalny hinter Gittern, Migranten und Denunzianten in Belarus, Russlands Liebling Till Lindemann, schmutzige Geschäfte mit grüner Energie in Montenegro, Araber statt Sextouristen in der Ukraine und immer wieder Corona in allen Facetten: Blättern Sie noch einmal durch die meistgelesenen Artikel des Jahres.