Nach Festnahme Polnischer Ex-Innenminister tritt in Hungerstreik

Polens inhaftierter Ex-Innenminister Mariusz Kaminski ist am ersten Tag seiner Gefängnisstrafe in einen Hungerstreik getreten. Eine entsprechende Erklärung des wegen Amtsmissbrauchs verurteilten Politikers veröffentlichte seine Partei, die nationalkonservative PiS-Partei, am Mittwoch auf der Plattform X. Er halte seine Verurteilung für politische Rache, erklärte Kaminski.

Am Montagabend hatte ein Gericht einen sogenannten Vorführungsbefehl gegen Kaminski und seinen Mitarbeiter, Maciej Wasik, erlassen. Die Polizei traf die Männer am Dienstagmorgen aber nicht zu Hause an – stattdessen erschienen sie bei einer Zeremonie an der Seite von Präsident Andrzej Duda, der der PiS-Partei nahe steht. Die beiden wurden schließlich dort festgenommen.