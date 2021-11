Nach dem Tod einer schwangeren Frau haben zehntausende Menschen in ganz Polen gegen das strenge Abtreibungsrecht in ihrem Land protestiert. Auf Protestzügen skandierten sie am Samstag unter anderem in der Hauptstadt Warschau "Nicht eine Einzige mehr". Als Höhepunkt der Warschauer Kundgebung erinnerten sie anstatt mit einer Schweigeminute mit einer "Minute des Schreiens" an den Tod der schwangeren Izabela vor einem Monat.