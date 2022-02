Wem Polens Kohlelobby die Schuld an hohen Energiepreisen gibt

Die Preise steigen, das spüren die Menschen in ganz Europa. In Polen liegt die Inflationsrate derzeit bei 9,2 Prozent, in Deutschland dagegen "nur" bei 4,9 Prozent. Heizen wird teurer, Lebensmittel werden teurer, viele kleine Unternehmen und Privathaushalte geraten in Existenznot. Und das, während der konservativen PiS-Regierung in Polen gerade wegen einer missglückten Steuerreform der Unmut der Bevölkerung entgegenschlägt. Die PiS-Regierung muss gegensteuern, um den sozialen Frieden zu wahren: So hob sie die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel auf und senkte die Benzinpreise um etwa 15 Cent pro Liter. Diese Maßnahmen gelten allerdings nur bis Juli.

Teure Desinformation

Einen länger anhaltenden Effekt verspricht da möglicherweise eine Kampagne gegen die EU. Ihre einfache Formel lautet: "Klimapolitik der EU = teure Energie und hohe Preise". Auf den Straßen Polens und im Internet sind die Slogans mit der Glühlampe als Erkennungsmerkmal allgegenwärtig. Sie behaupten, eine EU-Klimasteuer würde 60 Prozent der Produktionskosten für Strom ausmachen. Hinter der Aktion steht eine Vereinigung mehrheitlich staatlicher Betreiber von Kohlekraftwerken. Sie lässt sich die Kampagne satte 12 Millionen Złoty, umgerechnet mehr als 2,5 Millionen Euro, kosten.

In einer Kampagne legen polnische Kraftwerksunternehmen nahe, 60 Prozent des Strompreises gingen als Klimaabgabe direkt an die EU. Bildrechte: Aleksandra Syty/ MDR

Dagegen legen Berechnungen des renommierten polnischen Think Tanks Forum Energii nahe, dass es sich bei der Kampagne um eine großangelegte Manipulation handelt. Denn die Kosten für CO2-Zertifikate machten nur 23 Prozent der Verbraucherpreise für Energie aus. Die Energieversorger aber erweckten mit ihren Slogans den Eindruck, also ob "jeder von uns mit seiner Stromrechnung hauptsächlich für die Emissionszertifikate zahlt, und zwar bis zu 60 Prozent. In Wirklichkeit ist dies nicht der Fall," stellen Tobiasz Adamczewski und Marcin Dusiło von Forum Energii in einer Analyse auf der Webseite der Organisation klar. "Sie richtet zudem einen anderen großen Schaden an – sie lenkt die Aufmerksamkeit von den grundlegenden Problemen des polnischen Energiesektors ab", so die Vertreter von Forum Energii weiter.

Einnahmen aus CO2-Zertifikaten bleiben in Polen

Und auch die EU-feindliche Stimmungsmache sehen Marketing-Expertinnen wie Anna Mierzyńska kritisch: "Wir haben es mit der üblichen Desinformations- und Propagandakampagne zu tun, das kann man weder Aufklärung noch Information nennen. Wenn die Initiatoren dieser Kampagne wirklich hätten aufklären wollen, hätten sie den Polen erklären müssen, worum es bei der EU-Klimaabgabe und der gesamten EU-Klimapolitik geht." Umweltaktivisten von Greenpeace überklebten die Plakate mit pinkfarbenen Kommentaren. Die Polizei war allerdings prompt zur Stelle und entfernte die Korrekturen.