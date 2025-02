Als spektakulärste Niederlage der neuen Staatsanwaltschaft gilt die Flucht des ehemaligen Vize-Justizministers Marcin Romanowski, dem die Veruntreuung von Staatsgeldern vorgeworfen wird. Er erhielt inzwischen in Ungarn politisches Asyl, ein Vorgang, der gegen EU-Recht verstößt. Solche Fälle lassen den Staat lächerlich und hilflos erscheinen und die Bürger an der Effizienz des Staatsapparates zweifeln.

Obwohl die PiS die Macht verloren hat, bleibt sie eine starke Opposition mit einer sehr loyalen Wählerschaft und liegt in Umfragen kontinuierlich bei rund 30 Prozent. Sie ist auch sehr geschickt in ihrer Medienkommunikation, zu der auch die Begriffsumkehr gehört. Alle Versuche, Reformen durchzuführen und die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, stellt sie als Akte der Gesetzlosigkeit und den Aufbau einer Diktatur dar.

Die Freigabe der Corona-Wiederaufbau-Mittel in Höhe von 137 Milliarden Euro durch die EU ist ebenfalls gelungen. Diese hatte Brüssel wegen Verstößen der Vorgängerregierung gegen die Rechtsstaatlichkeit eingefroren und erst nach ersten Reformplänen der Regierung Tusk wieder freigegeben. Der Erhalt dieser Gelder hat sich allerdings noch nicht eindeutig auf den Lebensstandard der Bürger ausgewirkt. Zwar wurden damit beispielsweise 50.000 neue Krippenplätze geschaffen und der Zugang zum Breitband-Internet verbessert, doch die Regierung weiß nicht so recht, wie sie dies der Gesellschaft mitteilen soll. Und das erweist sich inzwischen als Problem.

So ist Tusks Mehrparteienregierung die einzige in der Geschichte Polens, die keinen Pressesprecher hat. Das hatte Tusk noch im Wahlkampf selbst angekündigt, vermutlich, um ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Koalitionären zu wahren. Doch dieses Modell funktioniert augenscheinlich nicht. Statt gemeinsame Ziele umzusetzen, tragen die Minister Kompetenzstreitigkeiten in die Öffentlichkeit und tauschen bissige Bemerkungen in den sozialen Medien aus, was den Eindruck von Chaos und Interessenkonflikten verstärkt.