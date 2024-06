Seit Monaten nehmen die Spannungen an der polnisch-belarusischen Grenze zu. Polen wirft seinem Nachbarland vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen an die Grenze zu schleusen. Neben einer erhöhten Zahl illegaler Grenzübertritte kam es in jüngerer Vergangenheit gehäuft zu gewaltsamen Zwischenfällen. Trauriger Höhepunkt war der Tod eines jungen Soldaten: Er war Ende Mai an der Grenze von einem Migranten mit einem Messer angegriffen worden und erlag später seinen Verletzungen.

Dieser Angriff hat in Polen einen großen Aufruhr und die Verhängung eines Aufenthaltsverbotes im Grenzgebiet ausgelöst, das seit dem 13. Juni für 90 Tage gilt. Diese "Pufferzone" erstreckt sich über 60 Kilometer entlang der Grenze zu Belarus und ist für die allermeisten Zivilisten Sperrgebiet. Anders als unter der PiS-Regierung dürfen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Medien sie betreten. Allerdings ist das keineswegs so einfach, wie die Behörden angekündigt haben. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire

Nach Konsultationen mit örtlichen Unternehmern und Kommunalbeamten wurde die Sperrzone aber auf das notwendige Minimum reduziert, um ihre Auswirkungen für Anwohner, Unternehmer und Touristen möglichst gering zu halten. Sie gilt auch nicht für Wohnorte und Touristenrouten. Das Ergebnis: Auf einer Länge von rund 44 Kilometern ist die Sperrzone nur rund 200 Meter breit. Dort, wo sie durch Naturschutzgebiete führt, ist sie dagegen um fast zwei Kilometer breiter.

Die Pufferzone ist nicht die einzige Maßnahme der Regierung, um den Schutz der Grenze zu Belarus zu verstärken. Zunächst wurde personell aufgestockt: Derzeit sind in der Grenzregion rund 2.000 Grenzschützer, 6.000 Soldaten und weitere 400 Polizeibeamte im Einsatz. Die Regierung plant, noch weitere Polizeikräfte aus Präventionseinheiten an die Grenze zu schicken, um das System der gemischten Patrouillen zu verstärken. Diese sollen zudem besser mit Tränengas, Wasserwerfern und Körperschutz ausgestattet werden. Außerdem ist vorgesehen, die Armee für die Bekämpfung von Krawallen – eigentlich eine Polizeiaufgabe – zu schulen. Der Grenzschutz hat bereits vor einigen Wochen Waffen erhalten, die Gummigeschosse abschießen.

Nach Angaben des Innenministeriums wird der von der Vorgängerregierung errichtete Zaun ebenfalls verstärkt, wofür zusätzliche 1,5 Mrd. Zloty (knapp 350 Mio. Euro) bereitgestellt werden. Bis Anfang nächsten Jahres soll ein Monitoring-System an den Flüssen im Grenzbereich fertig sein, das aus rund 1.800 Kameramasten sowie 4.500 Tag/Nacht- und Wärmekameras, sowie speziellen Sensoren zur Erkennung verschiedener physischer Merkmale von Objekten bestehen wird. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Pressdraht

Außerdem hat die Regierung eine Gesetzesänderung ins parlamentarische Verfahren gebracht, die den Einsatz von Schusswaffen durch das Militär neu regeln soll. Doch nach massiven Protesten von Juristen und Menschenrechtlern verzögert sich diese Debatte.

Bei den Menschen, die in der Grenzregion Podlasie leben, ist die Stimmung derzeit recht schwermütig. Die Bewohner der Region, die vor allem für ihre touristischen Attraktionen bekannt ist, wollen einfach nur in Ruhe leben, arbeiten und ihre Geschäfte führen. Sie wurden bereits von der Covid-Pandemie und dann von der ersten Sperrzone der PiS-Regierung 2021 hart getroffen. Derzeit gibt es keinerlei Anzeichen für eine wirtschaftliche Besserung – im Gegenteil, die zunehmende Kriegsrhetorik ist eher schädlich fürs Geschäft.

Slawomir Droń, ein Tourismusunternehmer aus Bialowieza, kann seine Verbitterung nicht verbergen. Seine Einschätzung der Lage vor Ort unterscheidet sich grundlegend von der der Regierung: "In den Grenzorten gibt es genauso viele Flüchtlinge wie früher. Sie sind nur im Grenzstreifen zu sehen. Und sie stellen kaum eine Bedrohung dar" – behauptet er. Durch "Panikmache" sei die Zahl der Buchungen in seinem Betrieb um zwei Drittel zurückgegangen, daher werde er in dieser Saison sicher keinen Gewinn machen. Gleichzeitig seien die Zusagen der Regierung zum Ausgleich von Verlusten für die Tourismusbranche so vage, dass er immer noch nicht weiß, mit welcher Hilfe er rechnen kann. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press Wire

"Auf der einen Seite schürt man Angst und Hysterie, indem man ständig von einer wachsenden Bedrohung spricht, auf der anderen Seite ist man nicht in der Lage, den Unternehmern konkrete Hilfsangebote zu machen", schimpft Droń, der ein Restaurant und einen Fahrradverleih führt. Dies werde "die gesamte Region Podlasie zerstören", warnt der Unternehmer.

In Bialowieza geht das Leben derweil seinen gewohnten Gang, die Touristenrouten sind geöffnet. Derzeit sind auch keine Arbeiten in Sicht, die auf einen Ausbau der Infrastruktur wie Unterkünfte für die Armee oder den Umbau des Grenzzauns hindeuten würden. Die einzige Änderung sind Warnschilder entlang der neuen Zone – paradoxerweise nur auf Polnisch. Dafür verschickt die Regierung inzwischen SMS auf Englisch, in denen sie auf das Aufenthaltsverbot in der Pufferzone hinweist – und darauf, dass Soldaten von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen. Das würde die Touristen nur erschrecken, ärgert sich Droń, der das bei seinen Kunden schon erlebt hat.

Noch größer ist die Enttäuschung unter den freiwilligen Helfern, die die Flüchtlinge seit drei Jahren an der Grenze versorgen und den Menschenrechtsaktivisten. "Wir haben gehofft, dass sich mit dem Regierungswechsel auch die Politik an der polnisch-belarusischen Grenze ändern würde. Die anfänglichen Erklärungen über eine humanere Behandlung von Menschen, die versuchen, nach Polen zu gelangen, haben sich jedoch als unwahr erwiesen", sagte Aleksandra Chrzanowska von der "Vereinigung für juristische Intervention" für die Wochenzeitschrift "Polityka". Stattdessen trete die Regierung von Donald Tusk in die Fußstapfen der PiS, so die Aktivisten. In diesem Jahr haben die Helfer im Grenzgebiet bereits über 4.000 nach EU-Recht illegale Pushbacks registriert. Bildrechte: IMAGO / SOPA Images