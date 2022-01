Besonders hoch ist in Polen die Sterberate. Letzten Mittwoch wurden nur an einem einzigen Tag 684 Personen gemeldet, die an Covid-19 gestorben sind. Seit Ausbruch der Pandemie sind es bereits mehr als 100.000 gewesen – fast so viele wie in Deutschland, wo die Bevölkerungszahl mehr als doppelt so hoch ist.

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie starben Patienten in Polen oft in den Krankenwagen, weil es keinen Platz für sie in den Krankenhäusern gab. Bildrechte: imago images / Eastnews