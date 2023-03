Zwei journalistische Publikationen haben im März 2023 die seit einiger Zeit bereits "auf Sparflamme" köchelnde Debatte um die Haltung von Johannes Paul II. gegenüber Missbrauchsfällen erneut angefacht. Die Fernsehreportage von Marcin Gutowski "Franciszkańska 3" (betitelt nach der Straßenadresse der erzbischöflichen Residenz in Krakau) enthüllt seinen laschen Umgang mit mehreren Priestern, die sich an Minderjährigen vergriffen haben. Weitere Enthüllungen dieser Art bringt das kürzlich erschienene Buch des in Polen lebenden Niederländers Ekke Overbeek "Maxima Culpa. Was die Kirche zu Johannes Paul II. verheimlicht".



Die katholische Kirche und die rechte Seite der politischen Szene lehnen die Enthüllungen als unglaubwürdig ab. Die Begründung: Sie beruhten auf Akten der Staatssicherheit, die oft nur mit dem Ziel fabriziert worden seien, die Kirche als Institution und einzelne Geistliche zu kompromittieren. Papst-Kritiker entgegnen, die Staatssicherheit sei anders vorgegangen. Um Geistliche zu kompromittieren, habe sie in erster Linie mündlich weitergegebene Gerüchte in Umlauf gebracht. Schriftliche Akten seien dagegen für den internen Dienstgebrauch bestimmt gewesen – sie enthielten deshalb größtenteils Informationen, die der Wahrheit entsprächen und oft anhand mehrerer Quellen verifiziert worden seien. Gemäßigte Stimmen unterstreichen wiederum, dass die Quellenlage noch zu dünn und weitere Archivrecherchen nötig seien, um das Handeln von Johannes Paul II. abschließend bewerten zu können. Das Problem dabei: Die Kirche öffnet ihre Archive nicht für Historiker.