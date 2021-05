Infrastruktur: 2.500 neue Straßen und Breitbandinternet

Viel Platz bei den PiS-Versprechen nehmen auch Infrastruktur-Investitionen ein: Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen rund 2.500 Kilometer neue Straßen gebaut und das Autobahnnetz vollendet werden. Der ländliche Raum soll bessere Bahn- und Busverbindungen, Breitbandinternet und mehr Kanalisations- und Gasnetze bekommen.

Auch an den polnischen Nationalstolz ist gedacht

Wie bei einer nationalkonservativen Partei zu erwarten ist, kommt auch die Ideologie nicht zu kurz. So kündigte Parteichef Jarosław Kaczyński an, bedeutende nationale Baudenkmäler, Schlösser und Burgen wiederaufzubauen. Konkret nannte er das Sächsische Palais, das nach dem Warschauer Aufstand von den Deutschen planmäßig zerstört wurde. Außerdem würden rund 100 Museen erweitert. Das Fach Geschichte soll an Schulen in Polnische und Weltgeschichte gesplittet werden.

Premierminister Mateusz Morawiecki ergänzte: "Wir sind nicht dazu verdammt, westliche Moden zu übernehmen, wir können ein Polen mit polnischen Regeln und Werten haben." Und während es bei der virtuellen Programmpräsentation an solchen nationalpathetischen Phrasen nicht fehlte, sind die Angaben zur Finanzierung des Programms sehr vage. Auch große Investitionen in Straßenbau und eine bessere Infrastruktur für den ländlichen Raum verspricht der "Polnische Deal" der PiS-Regierung. Die Angaben zur Finanzierung sind aber vage. Bildrechte: imago images/NurPhoto

Befreiungsschlag für schwächelnde PiS-Partei

Fakt ist aber, dass der Regierung damit ein großer Coup gelang. Sie geht damit aus der Defensive zum Angriff über. Seit Monaten dauerten in der Koalition – neben der PiS sind zwei kleine Schwesternparteien an Bord – interne Kämpfe an. Die zerstrittene Regierung konnte eigene Gesetzesvorhaben nicht durchbringen. Die PiS schien nach Jahren an der Macht "abgenutzt" und auf dem absteigenden Ast. Die alten Sozialgeschenke, mit denen sie frühere Wahlen gewann – wie das Kindergeld und die 13. Rente – hatten ihren Glanz verloren, weil sie inzwischen als selbstverständlich gelten. Ein Absturz der Umfragewerte war die Folge – und das bei der lange als "unsinkbar" geltenden PiS! Dass sie die nächsten, möglicherweise vorgezogenen Wahlen verlieren wird, schien manchen bereits als ausgemacht.

Doch all das ist nun vergessen. Die Koalition ist zumindest vorübergehend wieder zusammengeschweißt und die PiS wieder im Aufwind, wie erste Umfragen nach der Programmpräsentation nahelegen. Ein erneuter Wahlsieg der PiS erscheint nicht nur möglich, sondern manchen sogar schon als ausgemacht. Kein Wunder, dass der "Polnische Deal" von Kritikern als eine Art Stimmenkaufprogramm 2.0 gewertet wird, eine gedopte Turboversion der bisherigen Sozialpolitik.

Opposition in der Defensive

Fakt ist aber auch, dass die Opposition nicht in der Lage ist, eine Alternative zu präsentieren. Denn viele Diagnosen, die der "Neue Deal" stellt, sind richtig – etwa die übermäßige Ausbreitung prekärer Arbeitsverhältnisse wie Werkvertrag und Scheinselbständigkeit, denen die PiS nun den Kampf ansagt, auch wenn sich über die verordnete Kur streiten lässt. Doch die Mühe, einen Gegenentwurf vorzustellen, macht sich die Opposition nicht – und das obwohl sie ausreichend Zeit dafür hatte, denn dass der "Neue Deal" kommen wird, war seit Monaten bekannt. Die linken Oppositionsparteien unterstützen ihn wegen der sozialen Bestandteile und die wirtschaftsliberalen haben sich darauf verlegt, Geringverdiener, die davon am meisten profitieren werden, als "Faulenzer" hinzustellen, die auf Kosten anderer lebten. Damit spielen sie aber der PiS in die Hände, die den Gegensatz zwischen Arm und Reich bei früheren Wahlen gekonnt instrumentalisieren und sich als Verteidigerin des "kleinen Mannes" in Szene setzen konnte.