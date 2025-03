Sein berühmtestes Foto – die von Bomben verschüttete Leiche einer afghanischen Mutter mit ihren Kindern – wurde mit dem World Press Photo Award 1988 ausgezeichnet​. Die Reportagen aus dem vom Krieg zerrissenen Land dienten als Grundlage für sein Buch "Asche der Heiligen. Eine Reise nach Herat in Zeiten des Krieges".

Nach der politischen Wende 1989 kehrte Sikorski nach Polen zurück. "Ich war gleichzeitig bewegt und entsetzt. In Großbritannien hatte ich mich an eine andere Welt gewöhnt. Als ich in Bydgoszcz ankam, schien die Zeit stillzustehen – nur dass alles dreckiger und abgenutzter war als zuvor", erinnerte er sich​.

Doch er verlor keine Zeit: Bereits 1992 wurde er mit nur 29 Jahren stellvertretender Verteidigungsminister. Später diente er seinem Land als Verteidigungs- und als Außenminister – eine Position, in der er die polnische Integration in die Strukturen der NATO vertiefte​. Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Andrzej_Wiktor

In dieser Zeit gewann er politische Freunde, machte sich aber auch zahlreiche Feinde. Kritiker bescheinigten ihm eine aristokratische Attitüde, nannten ihn einen "arroganten Lord" und einen Anglophilen, der sich für etwas Besseres halte​. Auch Präsident Lech Kaczyński fand ihn zu selbstbewusst. Doch Sikorski kümmerte das wenig: "Ich bin der jüngste Minister, den Polen je hatte – und wahrscheinlich derjenige, der bis ins hohe Alter jung bleiben wird", witzelte er​.

Sikorskis Beziehung zu Olivia Williams hat nicht gehalten. Er selbst sagte, die Geschichte habe sie auseinandergebracht. Williams sagte nach Jahren, Sikorskis Heimathafen sei Polen gewesen, während sie damals noch mitten in ihrem Schauspielstudium war: "Ich weiß noch, wie Radek dasaß und meine Steppschuhe in der Hand hielt. Er wollte Polen retten und ich lernte gerade tanzen. (…) Jeder von uns ging seinen eigenen Weg."

Seine große Liebe fand Sikorski wenig später in der US-amerikanischen Journalistin Anne Applebaum, einer der bekanntesten Expertinnen für osteuropäische Geschichte und Pulitzer-Preisträgerin. Applebaum war in den Achtzigern als Korrespondentin nach Polen gezogen – sie spürte, dass sich dort damals historische Umbrüche vollzogen und wollte dabei sein. Bildrechte: imago/Eastnews

Es war der Fall der Berliner Mauer, der das Paar zusammenbrachte. Beide wollten das Ereignis hautnah erleben. Kurzentschlossen stiegen sie in Annes Auto und kamen schon in der zweiten Nacht nach der Maueröffnung in Berlin an. "Wir kamen vom Osten und fuhren durch den berühmten Checkpoint Charlie, den es heute nicht mehr gibt. Wir kletterten von Westen her auf die Mauer, direkt am Brandenburger Tor. Die Leute schlugen mit Hämmern auf die Mauer und entkorkten Sektflaschen", erinnerte sich Sikorski.

1992 heiratete das Paar und zog in ein altes Herrenhaus in Chobielin, das Sikorski in Eigenregie restaurierte. "Dieses Haus ist bereits wie ein Teil von mir. Wenn man so viel Arbeit reingesteckt hat, kennt man jedes Stück Wand. (...) Als ich mit der Restaurierung begann, war ich etwas über 20 Jahre alt. Chobielin ist meine Jugend", erklärte er in einem Interview.

Als Sikorski 1989 das erste Mal das Anwesen besuchte, war es eine halbe Ruine: "Ein Bild des Elends und der Verzweiflung", wie er es mit einer typisch polnischen Wendung beschreibt ​. Doch für Sikorski war das kein Hindernis, sondern nur eine weitere, willkommene Herausforderung. "Anfangs dachte ich, ich könnte es für den Preis einer kleinen Wohnung in London restaurieren. Das stimmte auch – nur sind die Wohnungspreise in London inzwischen enorm gestiegen", scherzte Sikorski​. Bildrechte: IMAGO / Eastnews

Am Eingang des Anwesens steht übrigens ein Schild mit dem Schriftzug "Kommunismus-freie Zone", das optisch an die polnischen Behördenschilder erinnert und seinerzeit für Schlagzeilen sorgte – ein Zeugnis seiner Kompromisslosigkeit bei einigen politischen Anschauungen.

Diese Kompromisslosigkeit machte sich nun auch beim verbalen Scharmützel mit Musk bemerkbar. Während politische Gegner aus den Reihen der ehemals regierenden PiS-Partei ihm vorwarfen, sich mit einer Weltmacht anzulegen, lobten Anhänger seinen Mut. Sikorskis Standing in den USA wird das aber wohl kaum beschädigen. Zum einen kommt ihm zugute, dass er mit einer prominenten Amerikanerin verheiratet ist und einer seiner Söhne in der US Army dient. Zum anderen konnte er sich über die Jahre starke Netzwerke jenseits des Atlantik aufbauen – nicht nur als Verteidigungs- und später Außenminister, sondern auch, weil er von 2002 bis 2005 in Washington lebte, wo er bei der einflussreichen konservativen Denkfabrik "American Enterprise Institute" eine Initiative zur Stärkung transatlantischer Beziehungen leitete. Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

Nach Informationen von "Newsweek Polska" schätzen viele US-amerikanische Partner sogar "seine Aufrichtigkeit, die das gegenseitige Verständnis fördert". Sikorski verstehe die USA wie kein anderer Politiker in Polen und er habe begriffen, dass Ja-Sager einen starken Partner vielleicht amüsieren, aber niemals respektiert würden, so das Wochenblatt. So ist das Wortgefecht mit Musk nichts weiter als eine Fußnote in einer politischen Karriere, die von Rebellion, Intellekt und Unnachgiebigkeit geprägt ist.