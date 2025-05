Doch auch für PiS-Chef Kaczyński wird der Wahlausgang ernsthafte Folgen haben. Ein Sieg von Karol Nawrocki könnte die Rückkehr der PiS an die Macht bedeuten. Seine Niederlage aber würde die internen Probleme der Partei verschärfen. "Wenn Karol Nawrocki verliert, dann wird Kaczyński den Status des genialen Strategen in seiner Partei verlieren, weil er auf das falsche Pferd gesetzt hat. Schon jetzt scheint sein politisches Gespür abgestumpft zu sein und es wird ihm nachgesagt, seine Botschaft an die Wähler falsch zu formulieren. Die Partei könnte auseinanderfallen oder er muss das Ruder an Jüngere übergeben, die schon seit langem darauf warten", so Mieńkowska-Norkiene. Somit wird der Ausgang der Wahl den Kurs bestimmen, den Polen in den nächsten Jahren nehmen wird.