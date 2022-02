"Meinst du, die Russen wollen Krieg?" Diese Gedichtzeile Jewgeni Jewtuschenkos ging mir in den letzten Wochen immer wieder durch den Kopf bei den Nachrichten von der Grenze zwischen der Ukraine und Russland. Nein, dachte ich. Die Russen wollen keinen Krieg. Nun hat sie Putin beantwortet: Er will Krieg!

Seine letzten, fast wirklichkeitsfremden Auftritte ähneln denen eines Zaren, der in einer Parallelwelt lebt. Manchmal fühle ich mich bei seinen Reden an die "bad guys" aus James-Bond-Filmen erinnert. Doch das war Fiktion. Putin ist real. Niemand weiß, wo die Machtträume des russischen Präsidenten enden.

Gerade in meiner Generation der über 50-Jährigen wurde in Putin keine Gefahr für den Frieden gesehen, trotz der zunehmenden Spannungen und der greifbaren Kriegsgefahr. Ich habe mir dann die Fragen selbst gestellt. Für mich war Putin schon eine Gefahr für den Frieden. Bei jeder Begegnung mit den vielen Gipfeltreffen war er immer unzugänglicher für Kompromisse geworden, blitzten immer wieder merkwürdige Weltsichten auf. Zugleich hätte ich mir, wohlgemerkt bis zu diesem Zeitpunkt, mehr Zurückhaltung von Biden gewünscht. Auch bei der Schuldfrage für die Eskalation hätte bei mir Russland vorn gelegen. Aber für mich waren Europa und die USA in den letzten Jahren zu taub gegenüber der wachsenden Gefahr.

In der Kolumne "Unter der Lupe" analysiert Tim Herden das politische Tagesgeschehen. Bildrechte: MDR

Auch ich war naiv, was Putin betrifft. Auch ich war ein "Russlandversteher", weil mich in meiner DDR-Vergangenheit das Verhältnis zu Russland oder damals noch der Sowjetunion anders geprägt hat als ein Kind in Westdeutschland. Da lösten zum einen die sogenannten Freunde in mir Unbehagen aus, entweder versteckt in ihren riesigen Kasernen hinter hohen mausgrauen Mauern oder auf der Straße mit den langen Kolonnen mit Panzern und Transportern. Zum anderen blieb von den vielen Filmen und Schullektüren über den Sieg und Blutzoll der sowjetischen Armee auch etwas hängen, ein Mitgefühl mit dem Land im Osten.