Den Prognosen zufolge ziehen mindestens zwei weitere Parteien ins Parlament in Sofia ein, die Türkenpartei DPS sowie die nationalistische WMRO. Umfragen vor der Wahl hatten darauf hingedeutet, dass sieben Parteien in das Parlament einziehen.

Borissow ist in Bulgarien seit 2009 fast durchgehend an der Macht. Der 61-Jährige ehemalige Leibwächter des letzten kommunistischen Staatschefs Todor Schiwkow verlor zuletzt aber immer mehr an Rückhalt in der Bevölkerung.