Landwirt Gheorghe Porubszki schaut sorgenvoll in seinen Getreidespeicher im westrumänischen Nadlac: Fast die Hälfte seiner Weizenernte hat er noch nicht verkauft. Eine völlig ungewohnte Situation für den 55-jährigen Bauern – normalerweise ist sein Weizen im April schon längst zu Brot in Rumänien und Nudeln in Italien verarbeitet. In den vergangenen Jahren konnte Porubszki feste Kontingente mit rumänischen Getreidehändlern vereinbaren, sie zahlten ihm schon bei der Aussaat einen Vorschuss für die Ernte: "Die Getreidehändler haben mir hinterhertelefoniert. Sie wollten häufig mehr Ware von mir, als vereinbart war." Jetzt hört Porubzki von den Händlern nur noch, dass das Getreide aus der Ukraine viel preisgünstiger sei. Dem rumänischen Landwirt bleibt als Ausweg nur, seinen Weizen deutlich unter den Produktionskosten zu verkaufen oder ihn im Speicher zu halten – zumindest bis zur nächsten Ernte, die in weniger als drei Monaten vom Feld muss.

Gut gefüllter Getreidespeicher in Nadlac, im Hintergrund die Landwirte Milan Kelo (links) und Gheorghe Porubszki (rechts). Bildrechte: MDR/Annett Müller-Heinze

Nicht nur Bauer Gheorghe Porubszki, sondern auch viele andere Landwirte befürchten derzeit, aus dem Markt gedrängt zu werden, weil die rumänischen Getreideverarbeiter verstärkt auf die Ware aus der Ukraine setzen, angefangen von Mühlen bis hin zu Mastanlagen, die den um bis zu einem Viertel preisgünstigeren ukrainischen Mais an ihre Tiere verfüttern. Anfang März teilte das ukrainische Parlament auf seiner Facebook-Seite mit, dass sich die Rangfolge der Abnehmerländer geändert habe: Sei früher Indonesien die Nummer eins gewesen, habe nun das benachbarte Rumänien die Spitzenposition eingenommen. Eine ungewöhnliche Nachricht für das Agrarland Rumänien, das sich sonst selbst mit Weizen, Mais, Raps und Gerste versorgt. 2021 importierte das Land gerade einmal 1.000 Tonnen an ukrainischem Getreide – die Menge passt in einen Zug mit 15 Güterwagen. Doch seit Kriegsbeginn ist ein Anstieg um das 3.000-fache zu verzeichnen. Rumänische Landwirte wie Gheorghe Porubszki sprechen von einer Getreideschwemme, die das Land überflute. Die Ware kommt über die sogenannten Solidaritätskorridore.

Die EU-Kommission hatte die Transportwege im vorigen Mai eingerichtet, um der Ukraine beim Getreideexport vor allem in Drittländer außerhalb der EU zu helfen. Damit der Transit der Güter so unbürokratisch und so schnell wie möglich erfolgt, erhebt die EU derzeit keine Einfuhrzölle, auch werden bei einer Durchfahrt durch die EU keine Pflanzenschutzbescheinigungen an der Grenze verlangt. Was einst ausschließlich über das Schwarze Meer verschifft wurde, wird nun auf dem Landweg per Lkw und Bahn transportiert. Angaben der EU-Kommission zufolge werden monatlich durchschnittlich rund drei Millionen Tonnen Getreide auf diese Weise aus der Ukraine ausgefahren. Rein rechnerisch wird damit auf den Solidaritätskorridoren genauso viel Getreide transportiert wie über das derzeitige Schwarzmeer-Abkommen, durch das die Ukraine zwar Containerschiffe nutzen kann, jedoch Russland die Konditionen diktiert. Wiederholt drohte der Kreml, das Abkommen aufzukündigen.

2022 haben wir in weiten Teilen der Union über Trockenheit und Ernteverluste geklagt. Die EU will mit dem Import ukrainischen Getreides auch Engpässe auf dem eigenen Markt verhindern. Agrarexperte Cezar Gheorghe

Landwirtschaftsexperte Cezar Gheorghe fordert angepasste Regeln und bessere Kontrollen für ukrainische Getreideexporte. Bildrechte: MDR/ Annett Müller-Heinze