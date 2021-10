Rumänien zählt derzeit die meisten Corona-Toten weltweit, bezogen auf seine Bevölkerungszahl. Allein diese Woche starben pro Tag mehr als 400 Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Alle staatlichen Krankenhäuser sind völlig überlastet, täglich müssen sie Hunderte neuer Corona-Patienten aufnehmen, mit teils schweren Verläufen. Ärzte berichten von teils "apokalyptischen Szenen", Patienten würden sich gegenseitig wegschubsen, um an die wenigen Beatmungsgeräte zu kommen. Es fehlt an Geräten, an Intensivbetten und vor allem an Personal. Längst müssen die Ärzte eine Triage vornehmen und angesichts der begrenzten Zahl der Intensivbetten entscheiden, wen sie noch retten können und wen nicht. Rumänien gehört mit einer Impfquote von rund 30 Prozent zu den Schlusslichtern in der EU (Stand 22. Oktober 2021). Genügend Impfstoff – angefangen von Biontech, über Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson – hatte es im Jahresverlauf im Land gegeben. Doch prominente Verschwörungstheoretiker und orthodoxe Priester haben große Zweifel an den westlichen Impfstoffen gesät. Viele rumänische Intensivmediziner sehen in der geringen Impfquote die Hauptursache für das immense Ausmaß der vierten Corona-Welle im Land. Hinzu kommt: Rumänien steht in seiner schwersten Gesundheitskrise derzeit ohne Regierung da. Warum die Impfquote so niedrig ist und was Staatspräsident Klaus Iohannis jetzt unternehmen kann, haben wir Cristian Pirvulescu gefragt, den Dekan der Politikfakultät der SNSPA in Bukarest.