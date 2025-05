Schon bei der Präsidentschaftswahl im November ging AUR-Chef Simion mit ins Rennen, landete aber nur auf dem vierten Platz. Sehr zum Unmut seiner eigenen Partei, die bereits öffentlich über seinen Rücktritt spekulierte. Dass die Wahl wenig später annulliert wurde, hat Simions politische Karriere vorerst gerettet. Am 4. Mai holte er – im wiederholt ausgetragenen ersten Wahlgang – die Stimmen von gut 3,9 Millionen Rumänen, kam auf fast 41 Prozent und lag weit vor allen anderen Mitbewerbern.



Simions Wahlsieg war wenig überraschend, auch, weil er zusätzlich auf die Anhänger des extrem rechten Ex-Präsidentschaftskandidaten Calin Georgescu setzen konnte, den die Wahlbehörde wegen Falschangaben von der Abstimmung ausgeschlossen hatte. Kandidat Simion will ihn im Falle eines Wahlsieges zu seinem Premier machen. Ausgeschlossen ist das nicht. Über die Wahlturbulenzen zerbrach zuletzt die rumänische Regierungskoalition aus PSD, PNL und UDMR. Nach der Wahl am Sonntag will sich das Bündnis auflösen. Dann muss der frisch gewählte Präsident des Landes einen Premier ernennen.

Dass ein Gutteil der Wähler am Sonntag erneut für Simion stimmen wird, liegt auch daran, dass er sich bei ihnen blicken lässt. Er spricht die große soziale Ungleichheit im Land an, er fährt mit Spendenaktionen oder einer Ärztekarawane in ländliche Gebiete, wo schon lange oder noch nie ein Politiker aus Bukarest war und wo sich der Staat längst aus seiner Verantwortung gezogen hat. So gibt es in vielen Dörfer keinen Hausarzt mehr.



Bei den Wählern in den Großstädten punktete George Simion zuletzt mit dem Versprechen, Wohnungen bauen zu lassen, die deutlich unter dem marktüblichen Kaufpreis liegen sollen. Im vorigen Jahr unterschrieb er eigens entworfene Vorverträge, Menschen standen Schlange vor den AUR-Wahlkampfbüros, um an eine solche noch nicht gebaute Wohnung zu gelangen. Doch vorige Woche erklärte der Präsidentschaftskandidat kurzerhand, dass alles nur ein Marketing-Gag gewesen sei. Vermutlich wird er dafür bei der Stichwahl am Sonntag noch nicht einmal abgestraft. Simion ist bekannt für sein verbales Doppelspiel, mal gibt er sich moderat, mal feindselig. Vieles, was er sagt, will er später, "gar nicht so gemeint haben". Er sieht sich selbst als "Systemsprenger", seine Kritiker halten ihn für einen Unruhestifter. Als Präsident hätte er die Aufgabe, als besonnener Vermittler zwischen Parlament, Regierung und Volk zu agieren. Bildrechte: Annett Müller-Heinze/MDR

Simions Kontrahent in der Stichwahl, der parteilose Bukarester Oberbürgermeister Nicusor Dan, ist nicht chancenlos. Der konservative Zweitplatzierte kam im ersten Wahlgang zwar nur auf halb so viel Stimmen wie George Simion. Ob er ihn einholen kann, ist fraglich, aber nicht unmöglich. Der 55-jährige Kandidat wirbt damit, dass Rumänien mit ihm einen bekennenden pro-europäischen Präsidenten hätte. Auch verspricht Nicusor Dan im Falle eines Wahlsieges politische und wirtschaftliche Stabilität. Er spielt damit auf den jüngsten Kursrutsch an der rumänischen Börse an, als der rechtsradikale Simion den ersten Wahlgang gewann. Die rumänische Währung Leu gab deutlich nach. Bildrechte: Annett Müller-Heinze/MDR

Mathematiker, Stadtaktivist, Lokalpolitiker

Im ersten Wahlgang konnte Nicusor Dan vor allem beim Mittelstand in den Großstädten wie Bukarest, Cluj und Temeswar punkten. Der studierte Mathematiker, der fließend Französisch spricht, erwarb Ende der 1990er-Jahre in Paris den Doktortitel. Nach seiner Rückkehr bekam er einen Job in der Rumänischen Akademie, dem höchsten Wissenschaftsforum des Landes. Für Schlagzeilen in der Presse sorgte Dan aber erst mit seinem Verein "Rettet Bukarest" und seinem unermüdlichen Kampf gegen den schonungslosen Umbau der Hauptstadt: Hunderte historische Bauten und öffentliche Grünflächen verschwanden oft über Nacht, um Platz für Büro-Neubauten zu schaffen. Dan zog mehrfach gegen die Stadtverwaltung vor Gericht, scheute sich nicht vor jahrelangen Prozessen, konnte Bausünden damit kippen. Bildrechte: IMAGO/Zoonar