Schon seit Tagen kursieren Bilder im Internet und im russischen Fernsehen von russischen Einheiten, die nach Belarus verlegt werden. Beide Länder wollen in einem gemeinsamen Militärmanöver die Verlegung und den Einsatz von Truppen nach und in Belarus simulieren. Derzeit geht es vor allem um die schnelle Verlegung der Streitkräfte – unter anderem aus dem Osten Russlands – in das westliche Nachbarland Belarus. Die eigentlichen Kampfübungen starten laut russischem Verteidigungsministerium am 10. Februar.

Beteiligt an der Übung sind auch russische Spezialkräfte, unter anderem wohl zwei Divisionen des modernen Raketenabwehrsystems S400 sowie Fallschirmjäger, Kampfflugzeuge und Panzer. Alexander Graef forscht am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg zu Rüstungskontrolle sowie russischer Außen- und Militärpolitik. Er sagt: "Mit dem Manöver, welches ausgerechnet in dieser kritischen Phase und in diesem Umfang in Belarus stattfindet, wird die Eskalationsstufe noch einmal erhöht. Letztlich ist es ein weiterer strategischer Puzzlestein, der aber wegen der Anzahl an Waffensystemen und der Verlegung von Truppen aus dem Fernen Osten Russlands von großer Bedeutung ist."