Früher, sagt Tatjana Tscherwenko, habe sie von politischen Denunziationen nur in Geschichtsbüchern gelesen. "Dass es heute so etwas gibt, habe ich nicht geglaubt, bis ich selbst damit konfrontiert worden bin."

Feierlichkeiten zur völkerrechtswidrigen Annexion ukrainischer Territorien. Wer gegen den Ukraine-Krieg ist, ist gut beraten, das für sich zu behalten. Bildrechte: IMAGO/Maksim Blinov Tscherwenko ist Lehrerin für Mathematik an der Moskauer Schule Nr. 1747. Den Job, den sie liebt und für den sie eine Karriere als Unternehmensberaterin aufgegeben hat, könnte sie jedoch bald verlieren. Der Grund: Vor einigen Wochen flatterte bei der Kinderbeauftragten des Kremls ein Brief herein. Darin wurde Tscherwenko von einer Unbekannten als "kyjiw-hörige Ukrainerin" und "Nationalistin" verunglimpft. "Jemand, der staatsfeindliche und proukrainische Positionen vertritt, darf keine Kinder unterrichten", heißt es in dem Schreiben, das Tscherwenko in ihrem Facebook-Profil öffentlich gemacht hat.

Auch wenn die Vorwürfe absurd sind – dass sie früher oder später Probleme bekommen könnte, hat die Moskauerin gewusst. Schließlich hatte sie bislang als eine der wenigen Lehrerinnen in Russland gewagt, öffentlich Kritik an der Staatsmacht zu üben und gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Sie spricht mit oppositionellen und ausländischen Medien. Noch im März wurde sie bei einer Demonstration gegen den Krieg festgenommen und musste umgerechnet 300 Euro Strafe zahlen. "Außerdem habe ich mich im neuen Schuljahr geweigert, die nun obligatorischen Propaganda-Stunde abzuhalten", ergänzt Tscherwenko. Lehrer sind verpflichtet, darin die Sichtweise des Kremls auf den Krieg zu verteidigen. "Seitdem überlegt die Schulleitung, wie sie mich am ehesten loswird."

Ehemann denunziert seine Frau

Trübe Zeiten für Kriegsgegner in Russland. Bildrechte: imago images/SNA Der Fall der Moskauer Lehrerin ist nur einer von Dutzenden aus den vergangenen Monaten. Denn eigentlich erlebt Russland nun seit Jahren eine Renaissance des Denunziantentums. Seit Präsident Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen hat, erreicht es aber völlig neue Ausmaße. Im Juli sorgte ein Familienstreit für Aufsehen in der Presse, als ein Russe seine Ehefrau bei der Polizei wegen ihrer "antirussischen Äußerungen im Zusammenhang mit der Spezialoperation" anzeigte. Sie würde das gemeinsame Kind gegen die Regierung aufstacheln.

Im Juni stürmte die Polizei die Wohnung von Oleg Belousow. In einem Chat für Hobby-Archäologen hatte er sich seit Beginn des Krieges kritisch über Putin geäußert. Ein alter Bekannter, ebenfalls Hobby-Archäologe, zeigte ihn deswegen an. "Wir kannten uns seit drei Jahren, und ich wusste, dass er Putin und seine Partei Einiges Russland kritisiert", erklärte der Anzeigenschreiber gegenüber Journalisten. Früher sei das für ihn kein Problem gewesen, doch jetzt komme das einem Landesverrat gleich. Der 54-jährige Belousow sitzt seitdem in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Ihm werden Extremismus und die Verbreitung von Falschmeldungen vorgeworfen.

Priester bricht Beichtgeheimnis

Selbst die Kirche ist kein sicherer Rückzugsraum mehr: Staatstreue Priester brechen das Beichtgeheimnis und zeigen Kriegsgegner an. Bildrechte: MAGO/Kirill Kallinikov Der jüngste öffentlich bekannt gewordene Fall ist weniger als zwei Wochen alt: Ein orthodoxer Priester meldete Sergej Ugljaniza nach einer Beichte beim Geheimdienst FSB. Der staatstreue Gottesdiener gab zu Protokoll, dass Ugljaniza während der Beichte "proukrainische Äußerungen" gemacht und anschließend eine Kerze für den "Sieg der Ukraine" angezündet habe. Dem Denunzierten droht vorerst eine Geldstrafe.