Steinmeier war einer der Architekten der Schröderschen Außenpoltik und später als Außenminister für die SPD "einer der Promotoren der Modernisierungspartnerschaft, dieser Beschwichtigungspolitik", so Bierling. "Schröder war fast vernarrt in die Idee mit Russland eine neue Koalition zu schmieden." Das habe sich im Irak-Krieg gezeigt und in gemeinsamen Weihnachtsfeiern der Familien Putin und Schröder. Das einzige was man dem ehemaligen SPD-Kanzler zugutehalten könne sei, dass bei seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2005 noch nicht in "jedem Detail sehen konnte, was sich in Moskau wirklich abspielt".