Ekaterina Schulmann : Zweifelsohne. Ich sehe eine konsequente Politik, Menschen, die nicht in das aktuelle ideologische Gerüst passen, zur Auswanderung zu bewegen. Die Menschen werden auf verschiedene Weise eingeschüchtert, gleichzeitig wird manchen ein Zeitfenster gelassen, damit sie gehen können. Ein Ermittler sagte Ilya Jaschin (einer der wenigen Oppositionspolitiker, die den Krieg gegen die Ukraine kritisieren und doch in Russland bleiben; gegen ihn wurde im Juli ein Strafverfahren eingeleitet – Red.) ins Gesicht: "Warum haben Sie das Land nicht verlassen? Wir haben Ihnen doch ziemlich eindeutige Zeichen gegeben." Jaschin blieb und zahlt dafür einen hohen Preis. Hinzukommt, dass diejenigen, die in Russland bleiben, kaum etwas sagen können.

Zur Person : Еkaterina Schulmann ist u.a. außerordentliche Professorin an der Moskauer Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und hatte ihre eigene Sendung beim unabhängigen Radio Echo Moskwy, bis der Sender Anfang März schließen musste. Sie gehörte dem Menschenrechtsrat des russischen Präsidenten an, bis sie 2019 zusammen mit einigen anderen Mitgliedern ihres Postens enthoben wurde. Inzwischen wurde sie in ihrer Heimat zur "ausländischen Agentin" erklärt und ist seit Anfang April Fellow der Robert-Bosch-Stiftung in Berlin.

Heucheln, Gehorsam vortäuschen und ausweichen – das sind die Werkzeuge des "Protests der Schwachen". Der Sowjetmensch hat das sein ganzes Leben lang getan, allerdings nicht, um zu protestieren, sondern um zu überleben. Diese Taktiken sind ihm also bestens vertraut. Im heutigen Russland sehen wir einen Mangel an Initiative: ehrenamtliches Engagement, wie es beispielsweise 2014 (nach der Krim- Annexion – d. Red.) vielfältig entstanden war, gibt es nicht. Es bleibt die Frage: Handelt es sich um eine Form des stillen Protests oder verringern die Menschen ihre Risiken dadurch, dass sie der Obrigkeit vorsichtig den Rücken kehren? Auffällig ist auch, dass niemand freiwillig in die Ukraine geht, weder als Militär noch als Zivilbeschäftigter. Auch wenn man dafür viel Geld bekommen kann.

Wir beobachten auch Signale unter Gleichgesinnten wie das öffentliche Tragen von drei und fünf Sternen (Sie stehen in Rusland für ein "Nein zum Krieg" – d. Red). Darüber könnte man sich natürlich amüsieren, weil es die politischen Entscheidungen in keiner Weise beeinflussen kann. Es ist aber ein klares Zeichen an die eigenen Leute: "Seht her, ihr seid nicht allein." Es handelt sich also nicht um einen Protest, sondern um eine Form der Selbstidentifikation und ein Signal: Selbst, wenn man nur versteht, was diese Sterne bedeuten, ist man bereits Teil einer bestimmten Gemeinschaft, fast schon ein Verschwörer. Doch das Gemeinschaftsgefühl will ein autoritärer Staat für sich monopolisieren. Jeder, der den Machtapparat kritisiert, soll denken, dass er allein ist. Eine "Mehrheit" zu schaffen und dann allen anderen das Gefühl zu geben, sie seien eine winzige Minderheit, ist die wirksamste Technik der Informationsautokratie.