Corona-Pandemie Impfen in Russland: "Spritz"-Tour durchs Hinterland

Hauptinhalt

Wie kommen in Russand die Corona-Impfungen auch in die entlegensten Regionen? Schon alleine durch seine Größe hat Russland in dieser Hinsicht ein logistisches Problem. Doch Moskau hat dafür eine brauchbare Lösung gefunden: Impfzüge. "Fjodor Uglow" ist einer von ihnen und für die sibirische Region Irkutsk zuständig. Er soll die Spritze in die entlegensten Orte bringen und so zum Erfolg der russischen Impfkampagne beitragen – denn bislang lässt der noch auf sich warten.