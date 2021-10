Zweifel am Vorwurf des Landesverrats

Vor allem in der IT-Branche hegen viele große Zweifel am Vorwurf des Landesverrats. Jenen, die Satschkow kennen, gilt der junge Mann als Patriot, der Geld für die Pflege von verwaisten Soldatengräbern sammelte und junge Russen immer wieder dazu riet, ihr Glück lieber in der Heimat zu suchen, statt in Übersee. In der Wirtschaftspresse kursierte das Gerücht, das Verfahren könnte mit Satschkows Wunsch zu tun haben, mehr internationale Kunden zu gewinnen und enger mit westlichen Behörden zusammenzuarbeiten. Satschkow selbst hatte vor seiner plötzlichen Festnahme in Interviews geäußert, dass seine Zusammenarbeit mit ausländischen Auftraggebern auf intern geäußerte Kritik im Kreml stieß.

Satschkows Mutter schreibt an Putin

Am Ende war es Satschkows Mutter, die in einem offenen Brief an Wladimir Putin das formulierte, was die meisten Russen bislang vor allem privat und in sozialen Netzwerken diskutieren. "Niemand wird erfahren, was man Ilja vorwirft, ob diese Vorwürfe gerechtfertigt sind oder ob er nur jemandem im Weg stand", schrieb Ljudmila Satschkowa an Putin. Dies seien nicht nur ihre privaten Gedanken als Mutter. "Der denkende Teil unseres Volkes ist schockiert". Der Fall müsse überprüft und Ilja Satschkow müsse freigelassen werden, schließlich gehe es um das "Vertrauen in den Staat".

Wie viel Vertrauen der Kreml hier überhaupt noch retten kann, bleibt allerdings zweifelhaft. Denn die Causa Satschkow ist längst kein Einzelfall in Russland. Vielmehr wirft die Verhaftung ein Schlaglicht auf eine ganze Serie von Ermittlungsverfahren, bei denen die Öffentlichkeit im Dunkeln tappt und viele Fragen unbeantwortet bleiben. Iwan Safronow: Journalist und ehemaliger Berater der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Eine Serie von Hochverratsprozessen

Besonders viel Aufmerksamkeit zog in den vergangenen Monaten der Fall des Journalisten Iwan Safronow auf sich. Einst schrieb der erfolgreiche Journalist für die angesehene Wirtschaftszeitung Kommersant. Wenige Wochen nach seinem Wechsel als Berater zur Raumfahrtagentur Roskosmos wurde er wegen Landesverrat festgenommen. Mittlerweile sitzt er bereits seit über einem Jahr in U-Haft, während die tatsächlichen Vorwürfe unbekannt sind. Deutlich weniger öffentliche Aufmerksamkeit bekam dagegen der Fall von zwei Wissenschaftlern, deren Institut zusammen mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA an einer Studie zu Hyperschall-Flugzeugen gearbeitet hatte. Auch dort verfügten die Anwälte nur über ein Minimum an Informationen. Im vergangenen Jahr wurde ein Ehepaar wegen Landesverrats zu 12 und 13 Jahren Haft verurteilt, weil sie Berichten zufolge die Identität eines ihrer Hochzeitsgäste an Freunde in Lettland verraten haben sollen . Bei dem Hochzeitsgast handelte es sich angeblich um einen alten Schulfreund und Mitarbeiter des Geheimdienstes FSB. Verteidigt Safronow und andere des Hochverrats Beschuldigte: Rechtswanwalt Iwan Pawlow Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Das Misstrauen in die russische Führung wächst

Einer der Gründe für das große Misstrauen der Öffentlichkeit bei solchen Verfahren ist eine deutliche Zunahme von Anklagefällen zu Straftatbeständen wie Landesverrat, Spionage und Weitergabe von Staatsgeheimnissen. Für 2010 weist die amtliche Gerichtsstatistik Russlands genau 20 Verfahren aus. Im vergangenen Jahr hatten russische Gerichte bereits 50 Menschen wegen des Vorwurfes der Spionage oder Landesverrats hinter Gittern geschickt. Freisprüche gab es in den vergangenen Jahren keine.

Für den Rechtsanwalt Iwan Pawlow, der sich auf die Verteidigung von Mandanten in solchen Verfahren spezialisiert hat, ist ein klarer Trend erkennbar. Es komme immer häufiger vor, dass Menschen ohne offiziellen Zugang zu Staatsgeheimnissen der Spionage oder des Landesverrats angeklagt werden. "Es ist sehr schwer, die Details der Anschuldigungen herauszufinden, weil die Anwälte oft zu Stillschweigeabkommen gedrängt werden", so Pawlow.

Ein anderer Grund für das große Misstrauen der Öffentlichkeit ist die Intransparenz der Verfahren. Bis 2008 hatten in Russland Geschworene noch bei Spionage-und Verratsverfahren mitentschieden. Heute dürfen nur noch vier Militär-Gerichte solche Urteile fällen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Für den Ex-Richter und Professor der Moskauer Higher School of Economics, Sergej Paschin, war die Abschaffung der Geschworenen ein grober Fehler. "Wenn der Staat bei solchen Fällen Ankläger und gleichzeitig sowohl der Geschädigte ist, als auch über den Menschen richtet, dann kann ein solcher Prozess nicht objektiv sein", sagt Paschin. Solche Prozesse müssten eigentlich immer unter Einbeziehung der Öffentlichkeit stattfinden.

Putin wiegelt ab