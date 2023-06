Auch die Zugehörigkeit der Krim hängt davon ab, von welchem Ort aus die Google-Karten betrachtet werden. Auf der ukrainischen Google-Seite verläuft zwischen der Halbinsel und dem ukrainischen Festland eine gestrichelte Linie. So werden auch in der übrigen Ukraine verschiedene Regionen voneinander getrennt. Benutzt man die Google-Karten jedoch von Russland aus, sieht man zwischen der Halbinsel und dem ukrainischen Festland eine durchgezogene Landesgrenze. Ähnlich geht der US-Konzern Apple vor: In den russischen Versionen der Anwendungen "Wetter" und "Karten" wird die Krim als russisches Territorium markiert, außerhalb Russlands aber als ukrainisch.

Noch weiter ging Yandex: Der russisch-niederländische Technologie-Konzern entfernte im Oktober 2022 – kurz nach den "Volksabstimmungen" in den besetzten Gebieten – die Staatsgrenzen auf seinen Karten komplett. Nun werden nur die Namen der Länder angezeigt. In einer Pressemitteilung erklärte Yandex etwas ausweichend, man wolle den Fokus von Staatsgrenzen auf Naturobjekte verlagern. Viele vermuten aber, dass Yandex möglichen Problemen in der Zukunft vorbeugen will.