Gesetzentwurf abgemildert

Die Gesetzesinitiative der Regierungspartei sorgte für gewisse Unruhe. Man fragte sich, ob nun auch für die alten Landkarten, welche ohne die "neuen Gebiete" gedruckt wurden, eine Strafe drohe. Um Klarheit zu schaffen, schlug das russische Justizministerium Änderungen im Gesetzentwurf vor. Als extremistisch sollen demnach nur die Karten gelten, welche Russlands Staatsgrenzen "vorsätzlich" verzerren. "Wenn eine Landkarte vor dem Jahr 2014 herausgegeben wurde, als die Krim noch Teil der Ukraine war, dann stellt dies keine Rechtsverletzung dar", erläuterte Ernest Waleew, einer der Co-Autoren der Gesetzesinitiative, gegenüber Journalisten. Bei einer Russland-Karte ohne die Krim, die nach dem Jahr 2014 erschienen sei, müsse jedoch die böse Absicht des Herausgebers nachgewiesen werden. Die Änderungen wurden im vergangenen Mai im Parlament gebilligt.

Der Jurist Alexander Molochow sagte dem Wirtschaftsmagazin RBC, die Änderungen seien theoretisch gut und richtig. Doch der Nachweis des Vorsatzes gehöre nicht zu den Stärken der russischen Justiz. Dieser sei in der Regel schwer zu führen, und kaum jemand werde sich die Mühe geben.

Firmen wie Google spielen Putins Spiel mit

Besonders für internationale Firmen, die weiterhin in Russland arbeiten, wird es hin und wieder eng. Die französische Baumarkt-Handelskette Leroy Merlin geriet im Juli 2022 ins Kreuzfeuer der Kritik, weil sie Tapeten verkaufte, die eine Russland-Karte ohne die Halbinsel Krim zeigten. Der Parlamentsvorsitzende Wjatscheslaw Wolodin veranlasste daraufhin eine Untersuchung gegen das Unternehmen.

Das prominenteste Beispiel ist jedoch die Geschichte rund um Google Maps. 2018 machte in den russischen Medien die Nachricht die Runde, Google habe die Krim-Brücke auf seinen Karten gleichzeitig auf Ukrainisch und Russisch markiert. Der Teil der Brücke, der näher zu Russland ist, wurde auf Russisch markiert, der westliche Teil auf Ukrainisch. Die Regierung in Moskau bewertete dies als Versuch, zwischen zwei Stühlen sitzen zu wollen. "Die Leitung des Unternehmens (Google – Anm. d. Red.) will sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine gute Beziehungen aufrechterhalten", kommentierte Sergej Zekow, Mitglied des Auslandsausschusses im Föderationsrat (Parlamentsoberhaus).

Auch die Zugehörigkeit der Krim hängt davon ab, von welchem Ort aus die Google-Karten betrachtet werden. Auf der ukrainischen Google-Seite verläuft zwischen der Halbinsel und dem ukrainischen Festland eine gestrichelte Linie. So werden auch in der übrigen Ukraine verschiedene Regionen voneinander getrennt. Benutzt man die Google-Karten jedoch von Russland aus, sieht man zwischen der Halbinsel und dem ukrainischen Festland eine durchgezogene Landesgrenze. Ähnlich geht der US-Konzern Apple vor: In den russischen Versionen der Anwendungen "Wetter" und "Karten" wird die Krim als russisches Territorium markiert, außerhalb Russlands aber als ukrainisch.

Noch weiter ging Yandex: Der russisch-niederländische Technologie-Konzern entfernte im Oktober 2022 – kurz nach den "Volksabstimmungen" in den besetzten Gebieten – die Staatsgrenzen auf seinen Karten komplett. Nun werden nur die Namen der Länder angezeigt. In einer Pressemitteilung erklärte Yandex etwas ausweichend, man wolle den Fokus von Staatsgrenzen auf Naturobjekte verlagern. Viele vermuten aber, dass Yandex möglichen Problemen in der Zukunft vorbeugen will.

"Ukraine, Land der Kosaken"

Wladimir Putin und Waleri Sorkin, Präsident des russischen Verfassungsgerichts, meinten auf einer Karte aus dem 17. Jahrhundert gebe es keine Ukraine. Sie lagen falsch. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Landkarten bieten oft genug Stoff für Streitigkeiten – auch auf internationaler Ebene. So hatte die Ukraine Anfang Juni bei der ungarischen Regierung offiziell protestiert, weil diese zuvor ein Video mit einer Landkarte veröffentlichte, auf der die Ukraine ohne die Krim zu sehen war.