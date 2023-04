Was bedeutet diese Metamorphose eines Politikers, von dem sich Teile der liberalen russischen Intelligenz einst erhofften, er würde Russland demokratisieren? Wer ist Medwedew heute? Ein Clown und Possenreißer, dessen Eskapaden laut Gerüchten auf seine Neigung zum Alkohol zurückzuführen sind? Oder ist er, wie der Journalist und Russlandexperte Michael Thumann meint, "der Irre vom Dienst", ein "Falke", dessen Worte man durchaus ernst nehmen sollte? Was für den flüchtigen Beobachter wie ein Persönlichkeitsverfall aussehen könnte, wird von den meisten Experten als die Kehrseite ein und derselben Medaille gesehen.

Von einer Persönlichkeitsveränderung Medwedews könne überhaupt nicht die Rede sein, ist der russische Politikwissenschaftler Alexander Kynev überzeugt. Nicht der ehemalige Präsident habe sich verändert, sondern sein Publikum: "Vor zehn Jahren war er auf die öffentliche Meinung in Russland und auf die Meinung des Westens ausgerichtet. Nun hat die zunehmende Personalisierung des politischen Regimes in Russland sein Publikum aber auf eine Person reduziert." Medwedew kümmert sich Kynevs Ansicht nach nicht darum, ob die Russen mit ihm sympathisieren. Stattdessen kämpfe er um Putins Loyalität und wolle zeigen, dass er buchstäblich zu allem bereit sei. "Wenn sich die Leute fragen, wie er solche grauenhaften Sachen schreiben kann, ist die Antwort simpel: 'Es ist nicht für sie bestimmt!'. Niemand ist in Russland jemals für übermäßiges Eifern bestraft worden, ganz im Gegenteil – das ist heute für alle Eliten eine politische Überlebensstrategie", erklärt Kynev.

Niemand ist in Russland jemals für übermäßiges Eifern bestraft worden, ganz im Gegenteil – das ist heute für alle Eliten eine politische Überlebensstrategie Politikwissenchaftler Alexander Kynev

Der Leiter des Russlandprogramms der Friedrich-Ebert-Stiftung Alex Jussupow glaubt jedoch, dass Medwedew mit seinen militanten Äußerungen nicht nur auf Putin zielt: "Es gibt heute bei einem Teil der russischen Bevölkerung einen Bedarf nach schrillen, fundamentalistischen und aggressiven Tönen. Früher hat diese Nische Wladimir Schirinowski ausgefüllt, ein sehr theatralischer Politiker, heute macht das Medwedew." So kämpfe er um sein politisches Überleben. In einem Moment, in dem die "Silowiki" (von russ. „Stärke“, Bezeichung für die Sicherheits- und Verteidigungsapparate, Anm. d. Red.) immer einflussreicher werden, sei ein Jurist wie Medwedew nicht unbedingt notwendig, so Jussupow weiter. Seine Daseinsberechtigung versuche er nun unter Beweis zu stellen, indem er den Patrioten Nummer eins geben würde.

2017 feierten Dmitrij Medwedew und dessen Ehefrau Swetlana die Osternacht mit Wladimir Putin in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Bildrechte: dpa

Der ehemalige Redenschreiber und Berater von Wladimir Putin, der heute im Ausland lebende Politologe Abbas Galljamow, nennt Medwedew ein "politisches Chamäleon", also einen Opportunisten: "Er passt sich an die veränderten politischen Anforderungen an. Wo immer möglich, hat er eine liberale Position vertreten, die seiner Überzeugung entsprach. Als sich das ganze System in Richtung Patriotismus verschob, ging er mit." Damit spiegele Medwedew schlicht die in Russland weit verbreitete Tendenz zu wachsender Fremdenfeindlichkeit und Konfrontation mit der Außenwelt wider. Sobald sich die Situation ändern würde und es wieder profitabel werden könnte, ein Liberaler zu sein, würde Medwedew auch da wieder mitgehen, ist Galljamow überzeugt.

Er passt sich an die veränderten politischen Anforderungen an. Wo immer möglich, hat er eine liberale Position vertreten, die seiner Überzeugung entsprach. Als sich das ganze System in Richtung Patriotismus verschob, ging er mit. Politikwissenschaftler Abbas Galljamow

Während Medwedew auf dem Messenger Telegram beleidigt und tobt, erzählen die Russen Witze über ihn, in denen sie ihn als Putins Marionette darstellen. Die meisten Beobachter sind sich jedoch einig, dass es zu früh sei, Medwedew als politischen Akteur abzuschreiben. Seine Bedeutung liege darin, dass er sich in der "engsten Umlaufbahn der höchsten Person" befinde, sagt Alexander Kynev. Und politischen Einfluss könne man im heutigen Russland nur erlangen, wenn man Kontakt zum Präsidenten habe. Nur jemand aus dem inneren Kreis, der als absolut vertrauenswürdig gilt, so Kynev, könne Putins Nachfolger werden.

Wladimir Putin und Dmitrij Medwedew im Kreml (2019). Bildrechte: imago images/Russian Look

Im Dezember 2022 ernannte Putin Medwedew zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden der militärisch-industriellen Kommission, ein Amt mit großem Einfluss auf den Rüstungsindustrie sowie auf Regierungsbeamte und stellvertretende Premierminister. "Diese Entscheidung Putins könnte darauf hindeuten, dass er Medwedew als potenziellen Nachfolger sieht", meint Galljamow. Eine andere mögliche Erklärung sei, dass Putin ein Gegengewicht zur mächtigen Gruppe der "Silowiki" schaffen wollte, die seit Beginn des Krieges noch einmal an politischem Gewicht gewonnen hat: "Die 'Falken' hassen Medwedew, und er hasst sie", sagt Galljamow.