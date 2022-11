Das Geld, das der Unternehmer Prigoschin in seine Armee investiert, hat er seiner alten Freundschaft zu Putin zu verdanken. Als Russlands späterer Präsident Wladimir Putin noch Vize-Bürgermeister von Sankt-Petersburg war, unterhielt Prigoschin einige teure Restaurants in der Stadt, wo sich die Neureichen und die Beamten trafen. Nach Recherchen der "Nowaja Gazeta" sollen sich so auch die Wege von Prigoschin und Putin gekreuzt haben. Später, als russischer Präsident, speiste Putin mit Staatsgästen wie dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder oder US-Präsident George W. Bush in Prigoschins schwimmendem Petersburger Restaurant New Island. Das große Geld machte Prigoschin allerdings später, als er Bewirtungsaufträge für Schulen, Krankenhäuser, Kasernen und Behörden an Land zog.