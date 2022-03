Wer sich nun fragt, ob wir künftig nicht mehr auf russische Webseiten zugreifen können, den beruhigt Atug vorerst. Die Seiten und Dienste würden ja lediglich vom Ausland nach Russland umgezogen und dort weiter betrieben. "Was danach kommen kann ist, dass eine anschließende Abkopplung vorgenommen wird und dann wäre in der Tat der Zugriff auf russische Seiten unterbunden, wenn Russland das in einem nächsten Schritt so anordnet."

Russland will sich tatsächlich weiter vom globalen Internet isolieren und kündigt mit dem Ministeriumserlass vom 5. März an, dass öffentliche russische Seiten künftig von Servern betrieben werden müssen, die physisch in Russland stehen. Damit sind aber vorerst nur die staatlichen Webseiten und Dienste gemeint, nicht alle Seiten. Offiziell will sich Russland mit der Konzentration auf ein eigenes, internes Internet vor Cyberangriffen schützen. Experten schätzen aber ein, dass die russische Regierung damit auch mehr Kontrolle und Zensur ausüben will.