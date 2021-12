Die Ukraine befindet sich seit Jahren in einem andauernden Ausnahmezustand. 2014 annektierte der russische Nachbar die zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim, zudem unterstützt Moskau seit Jahren pro-russische Separatisten im Osten der Ukraine. Und nun spitzt sich seit Wochen der russisch-ukrainische Konflikt einmal mehr zu – seit Russland erneut Zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat. Die Regierung in Kiew schließt inzwischen einen russischen Angriff auf die Ukraine nicht mehr aus, den Moskau jedoch vehement dementiert. Für einen Großteil der Ukrainer sind diese Ereignisse jedoch fernab ihrer Alltagssorgen.

So herrscht in Kiew angesichts des erneuten russischen Truppenaufmarsches eine bemerkenswerte Gelassenheit, die auch bei dem letzten Manöver der Russen im Frühjahr zu spüren war, als schon einmal Panzer des russischen Militärs durchs halbe Land an die ukrainische Grenze gefahren wurden.



"Ich verstehe nicht, wieso Russland jetzt angreifen sollte", sagt Wladyslaw Saslonjuk, ein 28-jähriger Seemann, der in einer Vorstadt von Kiew wohnt, dem MDR. "Unsere Armee ist inzwischen viel stärker geworden und würde sich verteidigen. Was will Russland dann mit den ganzen zerbombten Städten machen?" Auch für Mykyta Manujilow, einem jungen Restaurant-Manager in Kiew, ist ein Angriff vom russischen Nachbarn derzeit ausgeschlossen. "Seit fast acht Jahren leben wir mit dem Gedanken, dass Russland in jedem Moment angreifen könnte. Die Lage an der Grenze ist natürlich gefährlich. Doch für mich deutet im Moment wenig darauf hin, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht."