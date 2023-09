Ukraine-News Baerbock in Kiew: Platz der Ukraine ist in der Europäischen Union

05:00 Uhr | Ukraine meldet Rückeroberungen

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben ukrainische Truppen Fortschritte an der Front gemacht. In seiner täglichen Videoansprache sagte er am Sonntag, in den letzten sieben Tagen habe es "ein Vorankommen" gegeben. Da betreffe das Saporischschja als auch die Umgebung der von Russland besetzten Stadt Bachmut.

Am Sonntag hatte der Chef der Militärverwaltung von Awdijiwka in der Region Donezk, Witalij Barabasch, gesagt, am Frontabschnitt nördlich der besetzten Stadt Donezk sei es gelungen, einen Teil der Siedlung Opytne zu befreien. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

04:15 Uhr | Moskau: Zwei ukrainische Drohnen abgefangen

Russland hat nach eigenen Angaben einen erneuten ukrainischen Drohnenangriff in der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgewehrt. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, schoss die Luftabwehr in der Nacht zu Montag zwei Drohnen über der Region ab. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärte im Onlinedienst Telegram, es habe keine Todesopfer gegeben.

03:30 Uhr | Putin-Partei siegt angeblich klar bei Wahlen in besetzten ukrainischen Gebieten

Die Partei "Geeintes Russland" des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat die Wahlen in den vier von Russland annektierten Regionen der Ostukraine nach offiziellen Angaben erwartungsgemäß klar gewonnen. In den vier kriegszerstörten ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson gewannen die vom Kreml unterstützten Kandidaten am Sonntag nach offiziellen russischen Angaben mit mehr als 70 Prozent der Stimmen große Mehrheiten. Genaue Zahlen zur Wahl wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Unabhängige Wahlbeobachter gab es bei der Abstimmung nicht. Die Lage in den Regionen ist von massiven Menschenrechtsverletzungen geprägt. Berichten zufolge wurden Bürger zum Abstimmen genötigt.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Montag, 11. September 2023

Guten Morgen! In unseren Ukraine-News halten wir Sie über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier.