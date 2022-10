Die Vereinten Nationen haben die Hoffnung auf ein Fortbestehen des Deals nach eigenen Angaben noch nicht aufgegeben. Man habe die Berichte über die Aussetzung gesehen, sagte ein UN-Sprecher in New York. "Wir stehen mit den russischen Behörden in dieser Sache in Kontakt", hieß es weiter. Es sei unerlässlich, dass alle Seiten Handlungen unterließen, die das Abkommen gefährdeten.